Cada año generando más expectación. En este restaurante de Torrent vuelven a sortear esta cesta valorada en más de 240.000 euros. "Lo que más nos gusta es que, en ediciones anteriores, ha ganado gente que realmente lo necesita", nos comenta el gerente del Restaurante Los Abetos, Sergio Franco.

Ganadores procedentes de Catarroja o Bétera, en Valencia, y, también, de otros puntos del país como Badalona, Mallorca, Quintanar del Rey (Cuenca) y Murcia. Lo que está claro es que esta cesta es conocida en todos los rincones de España. "La verdad que vendemos papeletas por todos los puntos del país", destaca el gerente de este restaurante.

Papeletas ya a la venta

Las papeletas del 'Cestón de Los Abetos' del restaurante Los Abetos de Torrent ya están a la venta, cuestan 9 euros y se pueden adquirir tanto físicamente como, también, a través de su página web (https://elcestondelosabetos.es/ )

Este año llega ya a su séptima edición y cuenta con un total de 52 regalos para un solo ganador, que se conocerá en el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre coincidiendo con el primer premio. "Unos regalos que llevan todos los impuestos pagados", remarca Franco.

La mayoría de las candidatas al premio se sorprenden por la cantidad de regalos que incluye esta rifa. Muchas clientas aprovechan su visita al restaurante para irse con una papeleta, ilusionadas y con una gran sonrisa nos comentan "es impresionante, no sé qué haría con todos estos regalos".

¿Qué incluye este premio?

"La verdad que han tirado la casa por la ventana", expresa Pilar mientras, sorprendida, no deja de observar cada producto de esta cesta.

Y es que cuenta desde la clásica pata de jamón ibérico hasta bicicletas, electrodomésticos, coches de alta gama, lingotes de oro valorados en más de 45.000 euros, un viaje a Japón o un patinete. Como novedad, y lo que más sorprende a todos los que participan en esta cesta, la autocaravana y el robot.

Estos son todos los productos

1. COCHE PORSCHE MACAN

2. AUTOCARAVANA SUNLIGHT V60

3. LINGOTES DE ORO (45.317,04 €)

4. COCHE VOLVO EX30 CORE

5. MOTO BMW F900 GS ADVENTURE

6. VIAJE A JAPÓN

7. BICI MONTAÑA ELÉCTRICA CANNONDALE DOBLE SUSPENSIÓN

8. FIESTA CELEBRACIÓN 50 AMIGOS

9. PERRO ROBOT UNITREE GO2 AIR

10. BICI CARRETERA TREK MADONE SL 5 GLOSS FURY

11. BOLSO LOUIS VUITTON

12. VIAJE A DISNEYLAND

13. MÓVIL IPHONE 17

14. PLAY STATION 5

15. ROBOT DE COCINA MAMBO COOKING

16. ORDENADOR COMPLETO GAMING

17. TELEVISIÓN 75 PULGADAS

18. 25 DÉCIMOS DE LOTERÍA DE NAVIDAD

19. TARJETA CARBURANTE 500 €

20. 2 JAMONES IBÉRICOS

21. VINOTECA 18 BOTELLAS

22. PATINETE ELÉCTRICO BONGO Y65

23. SECADOR PELO DYSON SUPERSONIC

24. APPLE IPAD 11

25. LOTE «MANITAS» (KIT TALADRO, ARCÓN Y MALETÍN PROFESIONAL)

26. 30 BOTELLAS VINO

27. NEVERA BOLERO COMBI

28. ASPIRADORA ESCOBA DYSON

29. LAVAVAJILLAS BOLERO AGUAZERO

30. META GAFAS RAY-BAN WAYFARER

31. LAVADORA BOLERO DRESSCODE

32. CHEQUE REGALO 200 € EL CORTE INGLÉS

33. CAFETERA CREMMAET LATTE ART

34. ESTACIÓN DE MUSCULACIÓN DRUMFIT HOMEGYM 1000 SINGLE

35. MALETA ALTAVOZ PORTÁTIL LG HW 300

36. ASPIRADORA CONGA Y100 SPIN

37. CESTA LOTE NAVIDEÑO

38. LOTE RED BULL

39. LOTE COCA-COLA

40. LOTE HEINEKEN

41. AIRPODS 4 APPLE

42. SILLA GAMING

43. MESA GAMING

44. MALETA SAFTA TROLLEY

45. 2 BOTELLAS MOËT & CHANDON

46. MALETA SAFTA BUSINESS

47. MOCHILA RUEDAS MCLAREN

48. MALETA SAFTA BASIC

49. FREIDORA DE AIRE CECOFRY ADVANCE 9000 WINDOW

50. ASPIRADOR PROFESIONAL SECO-HÚMEDO INOX TC-TV 1820

51. LOTE PRODUCTOS COSMÉTICA SYS

52. LOTE PRODUCTOS AMBIENTACIÓN SYS