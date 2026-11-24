Cesta Navidad
La cesta de Navidad de Torrent de más de 240.000 euros incluye una autocaravana, un coche de alta gama o un viaje a Japón
El 'Cestón de los Abetos' del restaurante Los Abetos de Torrent, en Valencia, incluye un total de 52 regalos para tan solo un ganador que se dará a conocer el próximo 22 de diciembre con el primer premio de la Lotería de Navidad.
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Cada año generando más expectación. En este restaurante de Torrent vuelven a sortear esta cesta valorada en más de 240.000 euros. "Lo que más nos gusta es que, en ediciones anteriores, ha ganado gente que realmente lo necesita", nos comenta el gerente del Restaurante Los Abetos, Sergio Franco.
Ganadores procedentes de Catarroja o Bétera, en Valencia, y, también, de otros puntos del país como Badalona, Mallorca, Quintanar del Rey (Cuenca) y Murcia. Lo que está claro es que esta cesta es conocida en todos los rincones de España. "La verdad que vendemos papeletas por todos los puntos del país", destaca el gerente de este restaurante.
Papeletas ya a la venta
Las papeletas del 'Cestón de Los Abetos' del restaurante Los Abetos de Torrent ya están a la venta, cuestan 9 euros y se pueden adquirir tanto físicamente como, también, a través de su página web (https://elcestondelosabetos.es/ )
Este año llega ya a su séptima edición y cuenta con un total de 52 regalos para un solo ganador, que se conocerá en el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre coincidiendo con el primer premio. "Unos regalos que llevan todos los impuestos pagados", remarca Franco.
La mayoría de las candidatas al premio se sorprenden por la cantidad de regalos que incluye esta rifa. Muchas clientas aprovechan su visita al restaurante para irse con una papeleta, ilusionadas y con una gran sonrisa nos comentan "es impresionante, no sé qué haría con todos estos regalos".
¿Qué incluye este premio?
"La verdad que han tirado la casa por la ventana", expresa Pilar mientras, sorprendida, no deja de observar cada producto de esta cesta.
Y es que cuenta desde la clásica pata de jamón ibérico hasta bicicletas, electrodomésticos, coches de alta gama, lingotes de oro valorados en más de 45.000 euros, un viaje a Japón o un patinete. Como novedad, y lo que más sorprende a todos los que participan en esta cesta, la autocaravana y el robot.
Estos son todos los productos
1. COCHE PORSCHE MACAN
2. AUTOCARAVANA SUNLIGHT V60
3. LINGOTES DE ORO (45.317,04 €)
4. COCHE VOLVO EX30 CORE
5. MOTO BMW F900 GS ADVENTURE
6. VIAJE A JAPÓN
7. BICI MONTAÑA ELÉCTRICA CANNONDALE DOBLE SUSPENSIÓN
8. FIESTA CELEBRACIÓN 50 AMIGOS
9. PERRO ROBOT UNITREE GO2 AIR
10. BICI CARRETERA TREK MADONE SL 5 GLOSS FURY
11. BOLSO LOUIS VUITTON
12. VIAJE A DISNEYLAND
13. MÓVIL IPHONE 17
14. PLAY STATION 5
15. ROBOT DE COCINA MAMBO COOKING
16. ORDENADOR COMPLETO GAMING
17. TELEVISIÓN 75 PULGADAS
18. 25 DÉCIMOS DE LOTERÍA DE NAVIDAD
19. TARJETA CARBURANTE 500 €
20. 2 JAMONES IBÉRICOS
21. VINOTECA 18 BOTELLAS
22. PATINETE ELÉCTRICO BONGO Y65
23. SECADOR PELO DYSON SUPERSONIC
24. APPLE IPAD 11
25. LOTE «MANITAS» (KIT TALADRO, ARCÓN Y MALETÍN PROFESIONAL)
26. 30 BOTELLAS VINO
27. NEVERA BOLERO COMBI
28. ASPIRADORA ESCOBA DYSON
29. LAVAVAJILLAS BOLERO AGUAZERO
30. META GAFAS RAY-BAN WAYFARER
31. LAVADORA BOLERO DRESSCODE
32. CHEQUE REGALO 200 € EL CORTE INGLÉS
33. CAFETERA CREMMAET LATTE ART
34. ESTACIÓN DE MUSCULACIÓN DRUMFIT HOMEGYM 1000 SINGLE
35. MALETA ALTAVOZ PORTÁTIL LG HW 300
36. ASPIRADORA CONGA Y100 SPIN
37. CESTA LOTE NAVIDEÑO
38. LOTE RED BULL
39. LOTE COCA-COLA
40. LOTE HEINEKEN
41. AIRPODS 4 APPLE
42. SILLA GAMING
43. MESA GAMING
44. MALETA SAFTA TROLLEY
45. 2 BOTELLAS MOËT & CHANDON
46. MALETA SAFTA BUSINESS
47. MOCHILA RUEDAS MCLAREN
48. MALETA SAFTA BASIC
49. FREIDORA DE AIRE CECOFRY ADVANCE 9000 WINDOW
50. ASPIRADOR PROFESIONAL SECO-HÚMEDO INOX TC-TV 1820
51. LOTE PRODUCTOS COSMÉTICA SYS
52. LOTE PRODUCTOS AMBIENTACIÓN SYS
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