En 2011 se aprobó la subida de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

De todos modos, se acordó que ese cambio no sería inminente: cada año desde 2013 hasta 2017 se va retrasando un mes a la edad de jubilación de aquellos que no tengan un número determinado de años cotizados y desde 2018 se retrasa dos meses por año, además de incrementarse el periodo de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión.

Esta medida se ha tomado para poder hacer frente al pago de las pensiones puesto que los cambios demográficos, con una natalidad cada vez menor y una esperanza de vida en ascenso, están afectando a la capacidad de subsistir del sistema de pensiones.

Edad de jubilación ordinaria

La Seguridad Social compartió una tabla en la que se indican las edades de jubilación ordinaria y el período de cotización que se aplican en función del año:

En 2026:

Habiendo cotizado 38 años y 3 meses o más, edad de jubilación a los 65 años

Con menos de 38 años y 3 meses de cotización, jubilación a los 66 años y 10 meses

A partir de 2027:

Habiendo cotizado 38 años y 6 meses o más, edad de jubilación a los 65 años

Con menos de 38 años y 6 meses de cotización, jubilación a los 67 años.

Existen excepciones, en las que los trabajadores podrán jubilarse con 65 años:

Jubilación anticipada a partir de los 60 o 61 años por tener la condición de mutualista.

Jubilación parcial.

Jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LGSS.

Jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza.

Jubilación flexible.

Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.

¿A qué edad te jubilarás según tu año de nacimiento?

Siguiendo los criterios del actual sistema de pensiones la edad de jubilación según el año de nacimiento del nuevo pensionista sería: