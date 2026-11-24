Pensiones
Cuándo me podré jubilar según mi edad
En 2011 se reformaron las pensiones y desde entonces hay dos opciones: haber cotizado 38 años y 3 meses para empezar la jubilación a los 65 o esperar a los 66 y 10 meses.
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En 2011 se aprobó la subida de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.
De todos modos, se acordó que ese cambio no sería inminente: cada año desde 2013 hasta 2017 se va retrasando un mes a la edad de jubilación de aquellos que no tengan un número determinado de años cotizados y desde 2018 se retrasa dos meses por año, además de incrementarse el periodo de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión.
Esta medida se ha tomado para poder hacer frente al pago de las pensiones puesto que los cambios demográficos, con una natalidad cada vez menor y una esperanza de vida en ascenso, están afectando a la capacidad de subsistir del sistema de pensiones.
Edad de jubilación ordinaria
La Seguridad Social compartió una tabla en la que se indican las edades de jubilación ordinaria y el período de cotización que se aplican en función del año:
En 2026:
- Habiendo cotizado 38 años y 3 meses o más, edad de jubilación a los 65 años
- Con menos de 38 años y 3 meses de cotización, jubilación a los 66 años y 10 meses
A partir de 2027:
- Habiendo cotizado 38 años y 6 meses o más, edad de jubilación a los 65 años
- Con menos de 38 años y 6 meses de cotización, jubilación a los 67 años.
Existen excepciones, en las que los trabajadores podrán jubilarse con 65 años:
- Jubilación anticipada a partir de los 60 o 61 años por tener la condición de mutualista.
- Jubilación parcial.
- Jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LGSS.
- Jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza.
- Jubilación flexible.
- Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.
¿A qué edad te jubilarás según tu año de nacimiento?
Siguiendo los criterios del actual sistema de pensiones la edad de jubilación según el año de nacimiento del nuevo pensionista sería:
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- Nacidos en 1961: 2026 o 2028, según los años cotizados.
- Nacidos en 1962: 2027 o 2029, según los años cotizados.
- Nacidos en 1963: 2028 o 2030, según los años cotizados.
- Nacidos en 1964: 2029 o 2031, según los años cotizados.
- Nacidos en 1965: 2030 o 2032, según los años cotizados.
- Nacidos en 1966: 2031 o 2033, según los años cotizados.
- Nacidos en 1967: 2032 o 2034, según los años cotizados.
- Nacidos en 1968: 2033 o 2035, según los años cotizados.
- Nacidos en 1969: 2034 o 2036, según los años cotizados.
- Nacidos en 1970: 2035 o 2037, según los años cotizados.
- Nacidos en 1971: 2036 o 2038, según los años cotizados.
- Nacidos en 1972: 2037 o 2039, según los años cotizados.
- Nacidos en 1973: 2038 o 2040, según los años cotizados.
- Nacidos en 1974: 2039 o 2041, según los años cotizados.
- Nacidos en 1975: 2040 o 2042, según los años cotizados.
- Nacidos en 1976: 2041 o 2043, según los años cotizados.
- Nacidos en 1977: 2042 o 2044, según los años cotizados.
- Nacidos en 1978: 2043 o 2045, según los años cotizados.
- Nacidos en 1979: 2044 o 2046, según los años cotizados.
- Nacidos en 1980: 2045 o 2047, según los años cotizados.
- Nacidos en 1981: 2046 o 2048, según los años cotizados.
- Nacidos en 1982: 2047 o 2049, según los años cotizados.
- Nacidos en 1983: 2048 o 2050, según los años cotizados.
- Nacidos en 1984: 2049 o 2051, según los años cotizados.
- Nacidos en 1985: 2050 o 2052, según los años cotizados.
- Nacidos en 1986: 2051 o 2053, según los años cotizados.
- Nacidos en 1987: 2052 o 2054, según los años cotizados.
- Nacidos en 1988: 2053 o 2055, según los años cotizados.
- Nacidos en 1989: 2054 o 2056, según los años cotizados.
- Nacidos en 1990: 2055 o 2057, según los años cotizados.
- Nacidos en 1991: 2056 o 2058, según los años cotizados.
- Nacidos en 1992: 2057 o 2059, según los años cotizados.
- Nacidos en 1993: 2058 o 2060, según los años cotizados.
- Nacidos en 1994: 2059 o 2061, según los años cotizados.
- Nacidos en 1995: 2060 o 2062, según los años cotizados.
- Nacidos en 1996: 2061 o 2063, según los años cotizados.
- Nacidos en 1997: 2062 o 2064, según los años cotizados.
- Nacidos en 1998: 2063 o 2065, según los años cotizados.
- Nacidos en 1999: 2064 o 2066, según los años cotizados.
- Nacidos en 2000: 2065 o 2067, según los años cotizados.
- Nacidos en 2001: 2066 o 2068, según los años cotizados.
- Nacidos en 2002: 2067 o 2069, según los años cotizados.
- Nacidos en 2003: 2068 o 2070, según los años cotizados.
- Nacidos en 2004: 2069 o 2071, según los años cotizados.
- Nacidos en 2005: 2070 o 2072, según los años cotizados.
- Nacidos en 2006: 2071 o 2073, según los años cotizados.
- Nacidos en 2007: 2072 o 2074, según los años cotizados.
- Nacidos en 2008: 2073 o 2075, según los años cotizados.
- Nacidos en 2009: 2074 o 2076, según los años cotizados.
- Nacidos en 2010: 2075 o 2077, según los años cotizados.
- Nacidos en 2011: 2076 o 2078, según los años cotizados.
- Nacidos en 2012: 2077 o 2079, según los años cotizados.
- Nacidos en 2013: 2078 o 2080, según los años cotizados.
- Nacidos en 2014: 2079 o 2081, según los años cotizados.
- Nacidos en 2015: 2080 o 2082, según los años cotizados.
- Nacidos en 2016: 2081 o 2083, según los años cotizados.
- Nacidos en 2017: 2082 o 2084, según los años cotizados.
- Nacidos en 2018: 2083 o 2085, según los años cotizados.
- Nacidos en 2019: 2084 o 2086, según los años cotizados.
- Nacidos en 2020: 2085 o 2087, según los años cotizados.
- Nacidos en 2021: 2086 o 2088, según los años cotizados.
- Nacidos en 2022: 2087 o 2089, según los años cotizados.
- Nacidos en 2023: 2088 o 2090, según los años cotizados.
- Nacidos en 2024: 2089 o 2091, según los años cotizados.
- Nacidos en 2025: 2088 o 2090, según los años cotizados.
- Nacidos en 2026: 2090 o 2092, según los años cotizados.
- Nacidos en 2027: 2091 o 2093, según los años cotizados.
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