CEOE: "La economía está un poquito mejor este trimestre"

La patronal CEOE ha admitido que podría mejorar "ligeramente" sus previsiones de caída de la economía para este año y el que viene si se consolida la desaceleración del ritmo de descenso del PIB del tercer trimestre, cuando retrocedió el 0,3 %, una décima menos que en los tres meses precedentes.

El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, ha reconocido, tras inaugurar una jornada del Consejo Económico y Social (CES) para presentar la Memoria 2012, que los últimos datos correspondientes a la evolución económica "son un poquito mejores".

Ha dicho que en caso de que se consolide esta tendencia en el último trimestre del año y en los iniciales de 2013, el PIB no caerá el 1,6 %, como calculaba la CEOE en un principio. No obstante, ha insistido en que 2013 será "un año duro" y la patronal no confía en que el crecimiento sostenido de la economía se produzca antes de 2014.

Lacasa ha reiterado que el cumplimiento del objetivo de déficit marcado para los próximos años es "irrenunciable", ya que no sólo es un compromiso adquirido con Europa sino que es beneficioso "por la propia salud de la economía".

Para ello, ha abogado porque los empresarios sigan aplicando la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno, que "establece mayores dosis de flexibilidad que en el pasado", aunque -en su opinión- "no se ha reformado todo y quedan cosas por hacer".