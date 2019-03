Castilla la Mancha y Murcia, en riesgo de no cumplir el objetivo de déficit

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha informado de que Castilla-La Mancha y Murcia tienen un riesgo significativo de no cumplir con el objetivo de déficit para 2010, por lo que tendrán que adoptar medidas de "importante calado".



En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Salgado ha asegurado que a final del año se va a cumplir el objetivo de déficit por parte del conjunto de las comunidades autónomas, fijado en el 2,4%.



Ha explicado que de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre y los datos provisionales del tercer trimestre, sólo las citadas comunidades tienen "algún riesgo de no cumplir" ese objetivo, otras cuatro (Galicia, C. Valenciana, Canarias y Castilla y León) presentan un riesgo de desviación "leve" y ya han propuesto algunas medidas para ajustarse, y las otras once no tienen a día de hoy "ningún riesgo" de incumplir el objetivo de déficit.



Según la ministra, una vez que sean definitivos los datos referidos al tercer trimestre se podrá incluir a Castilla y León en este último grupo, que representa el 70% del PIB.



En cuanto a Murcia y Castilla-La Mancha, que suponen el 6% del PIB, la principal consecuencia del incumplimiento de los objetivos de déficit es que no podrán recibir autorizaciones para endeudarse en el segundo tramo previsto por el Gobierno para 2010, que equivale al 1,2%.



Esto es consecuencia del acuerdo adoptado el pasado 15 de junio en el CPFF, que decidió que el endeudamiento para 2010 se autorizaría en un primer tramo hasta el 0,75%, en un segundo tramo (una vez estudiados los datos del primer semestre del año) hasta el 1,2% y en un tercer tramo al final de ejercicio.



Así, una vez evaluados los datos del primer semestre, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León deberán desarrollar sus medidas de ajuste para acceder al segundo tramo de endeudamiento.



Por su parte, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra, Extremadura y Baleares serán autorizadas para activar nuevas operaciones de endeudamiento hasta el 1,2% citado.



Además, en el encuentro de las comunidades han decidido, por unanimidad, homogeneizar sus datos de ejecución presupuestaria, para que, a partir del primer trimestre de 2011, se puedan publicar de forma conjunta. Salgado ha explicado que es la primera vez que se darán estos datos, cuya periodicidad será trimestral y en aras a la transparencia.