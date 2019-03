Casi la mitad de autónomos extranjeros en España son chinos

En España cierran al día un centenar de pequeños negocios. La crisis ya se ha llevado por delante una gran parte de nuestro tejido comercial. Pero hay un tipo de establecimientos que no para de crecer: los regentados por ciudadanos chinos. Casi la mitad de los extranjeros que se hacen autónomos en nuestro país son de esa nacionalidad.



La crisis manda, pero parece que a los empresarios chinos no les afecta. En un polígono de Fuenlabrada, por ejemplo, hay 800 empresas y casi el 70% de ellas están regentadas por chinos. Pero esto no solo ocurre en Madrid, sino también en grandes ciudades como Madrid o Valencia. Se atreven con casi todo, no solo con la clásica tienda de todo a un euro, sino también con tiendas de ultramarinos, peluquerías o fruterías. Según muchas empresas, la incógnita es cuánto llegan a facturar.

Son los extranjeros autónomos más prolíficos

Cada vez son más numerosos los casos de autónomos chinos que prosperan en España. Hemos cerrado el año con 9.580 emprendedores extranjeros más; de ellos el 44% son de nacionalidad china. La comunidad china supone en nuestro país casi el 18% del total de autónomos extranjeros, por delante ya de rumanos, británicos, marroquíes y franceses.



En la calle Trafalgar de Barcelona, por ejemplo, sólo quedan dos comercios no regentados por asiáticos; del 100% el 95% es chino. A pesar de la crisis ellos siguen abriendo comercios; aprovechan las oportunidades y huecos que dejan los 100 comercios que echan el cierre en España cada día.