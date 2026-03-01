Una caravana de protesta exige reabrir la línea directa Madrid-Burgos 14 años después de su cierre

Más de 200 vehículos procedentes de Burgos capital se han reunido en la Plaza Mayor de Lerma, municipio de Burgos, formando una caravana a modo de protesta. Piden la reapertura de la conexión ferroviaria entre Madrid, Segovia y Burgos. Se trata de una marcha lenta de coches que ha recorrido la A-1 hasta llegar al centro del municipio.

La línea lleva cerrada aproximadamente 15 años, concretamente desde el 11 de marzo de 2011. En marzo de ese año dejó de funcionar debido a un accidente en el túnel de Somosierra. Una bateadora, máquina que se encarga del mantenimiento de las vías, se accidentó en el interior del túnel, bloqueando totalmente las vías. Tras casi 15 años, aún sigue ahí. Es por ello que desde hace ocho años varios vecinos y asociaciones se reúnen cada fin de semana para protestar y, de esta forma, recuperar su tren.

Por esta misma razón, este domingo han iniciado 'la marcha lenta' formando una caravana de vehículos. Los vecinos aseguran que esto les impide crecer económicamente, desarrollar algunas industrias y, sobre todo, fijar población. "Vivimos en una zona despoblada, esto nos ayudaría a recuperar la población que hemos perdido", asegura Jesús López, presidente de Codinse en la comarca de Segovia. "Según datos económicos, recuperar esta conexión, sería un beneficio a nivel nacional, no solamente para Castilla y León. Beneficiaría incluso a aquellas personas que trabajan en Madrid y viven en esta zona", señala.

Por otro lado, también algunos de los vecinos señalan que esto beneficiaría al medio ambiente. Señalan que esto también frenaría el cambio climático y reduciría la contaminación. "Es evidente esto, viendo los cambios de temperatura. Realizando estos pequeños gestos ayudamos a frenar las catástrofes que hemos visto día sí y día también", señala una de las vecinas al frente de la protesta.

Aseguran que todas las formaciones ahora mismo les ofrecen soluciones. Sin embargo, señalan que esperan que esto se cumpla y que no se quede únicamente en promesa. Por ello, esperan resucitar su línea y, de esta forma, mejorar también su calidad de vida y, al mismo tiempo, aumentar población y contribuir con el medio ambiente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.