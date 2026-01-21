Protesta de maquinistas ante el presidente de Renfe: "Negarse a trabajar es motivo de despido"

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se desplazó este miércoles a Barcelona con el objetivo de mantener un encuentro con los maquinistas de Rodalies tras el descarrilamiento ocurrido la noche anterior en Gelida. La reunión, convocada de forma urgente en un hotel próximo a la estación de Sants, buscaba trasladar apoyo institucional y abrir un espacio de diálogo después de la muerte de un trabajador ferroviario. Sin embargo, el encuentro apenas duró unos minutos y acabó con una protesta visible de los asistentes.

Según relatan los propios trabajadores, un grupo numeroso de maquinistas acudió al acto portando chalecos reflectantes. Durante la intervención de los responsables de la compañía, varios de ellos se despojaron de estas prendas y las dejaron frente a los directivos, para después abandonar la sala sin escuchar el resto de explicaciones.

"Negarse a trabajar es motivo de despido"

El malestar estalló cuando, según fuentes presentes en la reunión, desde la dirección se trasladó a los maquinistas que "negarse a trabajar es motivo de despido". Esa afirmación, reproducida por varios asistentes, provocó una reacción inmediata. Los trabajadores interpretaron esas palabras como una falta de sensibilidad tras el fallecimiento de un compañero y en un contexto marcado por la acumulación de incidentes graves en la red ferroviaria.

Desde Renfe, posteriormente, se ha señalado que el encuentro tenía como único objetivo escuchar las demandas de los maquinistas y que el diálogo con los representantes laborales sigue abierto, sin que se produjera ninguna advertencia formal.

La reunión se produjo apenas 48 horas después del grave accidente registrado en Gelida, donde un tren de Rodalies colisionó con restos de un muro de contención desplomado sobre la vía. El siniestro causó la muerte de un tripulante en prácticas y dejó varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Este suceso llegó, además, solo dos días después del accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado decenas de víctimas mortales y ha intensificado la presión sobre la gestión del sistema ferroviario.

Los maquinistas reprocharon a la compañía no haber suspendido el servicio pese a las condiciones adversas y alertaron de que, en esas circunstancias, no estaban dispuestos a ponerse al frente de los trenes.

Movilización sindical en marcha

El clima de tensión se ha trasladado también al ámbito sindical. Organizaciones como CCOO y el sindicato de maquinistas Semaf han advertido de que la seguridad de trabajadores y usuarios no puede seguir en la situación actual. Ambos han anunciado la convocatoria de medidas de presión y posibles jornadas de huelga si no se adoptan actuaciones que garanticen la fiabilidad de la red.

Semaf ha ido más allá y ha comunicado que exigirá responsabilidades penales a quienes tengan competencias directas en la seguridad de la infraestructura ferroviaria. El mensaje que trasladan los representantes laborales es común: no se puede normalizar que quienes operan el sistema asuman riesgos que consideran evitables.

