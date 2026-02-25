Todo lo que debes saber del nuevo permiso de paternidad 2026: requisitos y cómo se solicita

En 2026 se valora mucho más la conciliación laboral y familiar que años atrás, por ello el permiso de paternidad 2026 supone un gran avance para la sociedad, ya que permite pasar más tiempo en familia, fortalecer el vínculo con los hijos/as y repartir de forma más equitativa las responsabilidades de cuidado.

A continuación, te indicamos qué cambia en el permiso de paternidad 2026 y cómo solicitarlo para que puedas beneficiarte de él.

Cambios en el permiso de paternidad 2026

Uno de los cambios más aplaudidos por los padres y madres es que el permiso de paternidad se amplía: ha pasado de las 16 semanas a 19 semanas retribuidas por progenitor en las familias biparentales. En el caso de las familias monoparentales o monomarentales, será de 32 semanas.

Asimismo, en 2026 las primeras seis semanas serán obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa justo después del nacimiento, adopción o acogida. Luego habrá 11 semanas voluntarias, que puedes disfrutar hasta que el bebé cumpla un año. También se dispone de dos semanas adicionales retribuidas (cuatro en las familias monoparentales) que pueden usarse hasta que el niño/a alcance los ocho años.

Permiso de paternidad 2026: ¿cómo se solicita?

Para solicitar el nuevo permiso de paternidad debes estar dado de alta en la Seguridad Social como asalariado, autónomo o empleado público. Además, se debe cumplir con el período mínimo de cotización, que varía según la edad: si tienes menos de 21 años, quedas exento de cumplir cualquier requisito previo de cotización; si tienes de 21 a 25 años debes haber cotizado 90 días en los siete años anteriores al inicio del descanso o 180 días a lo largo de toda la vida laboral; y, a partir de 26 años, debes haber cotizado 180 días en los siete años anteriores al inicio del descanso o 360 días a lo largo de toda la vida laboral.

Hay varias formas de solicitar el permiso:

Con certificado digital o Cl@ve : accediendo al portal Tu Seguridad Social y siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado de Prestación por nacimiento y cuidado del menor.

: accediendo al portal Tu Seguridad Social y siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado de Prestación por nacimiento y cuidado del menor. Sin certificado : la solicitud puede presentarse a través de la plataforma del INSS destinada a trámites sin identificación electrónica.

: la solicitud puede presentarse a través de la plataforma del INSS destinada a trámites sin identificación electrónica. Por correo postal: se debe enviar a la Dirección Provincial del INSS o del Instituto Social de la Marina. Presencialmente: hay que solicitar cita previa.

En cualquiera de las modalidades es obligatorio adjuntar documentación como el DNI o NIE, el certificado de la empresa, el informe de maternidad o la resolución administrativa en supuestos de adopción o acogimiento.

Por último, no olvides que el nuevo permiso de paternidad se aplica retroactivamente a los hijos/as nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.