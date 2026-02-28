Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El fin de las borrascas llena de nuevo las pescaderías gallegas

Después de mes y medio encadenando lluvias y temporales marítimos, el buen tiempo ha regresado por fin a Galicia. Y ya se nota en los mercados: los marineros pueden faenar de nuevo, por lo que en los últimos días encontramos mucho más pescado, y a un precio mucho más bajo.

Imagen de archivo de una pescadera en el mercado.

El fin de las borrascas llena de nuevo las pescaderías gallegas | Antena 3 Galicia

Patricia Torres
Publicado:

Tras un arranque de año muy complicado en lo meteorológico, que ha impedido a marineros y mariscadores salir en faenar en numerosas jornadas consecutivas, parece que el sector por fin empieza a ver la luz al final del túnel.

Así nos lo explica Ana, de Pescados Maximino: "Hay más pescado porque hay mejor tiempo, y al haber más mercancía bajan los precios. Y también se nota en la gente, estos últimos días ya estamos notando que hay muchos más clientes".

En la misma línea que Ana se pronuncia Pilar, de Pescados y Mariscos Cambados, quien señala que "al final se calmaron los temporales, y gracias a eso vino el pescado para la tierra".

Más variedad y cantidad de pescado, y a mejor precio

A diferencia de en los anteriores fines de semana, hoy en los mercados, como la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela, podemos encontrar puestos de pescado a rebosar, con una gran variedad y cantidad de peces, y a un precio mucho más asequible.

"Ahora se puede comprar un poquito más económico y hay más variedad. De hecho antes solo había merluza, lubina, faneca, pescadilla y cuatro cositas , pero ahora ya hay más donde escoger, ya se puede ver más producto", señala Pilar.

Y al haber mucha más mercancía los precios, como era de esperar, han bajado.

Por ejemplo, en su puesto, el rapante el sábado pasado estaba a 14 euros el kilo y hoy a 12, el escarcho estaba a 15 y ahora a 12…"Hay cosas que bajaron hasta 10 euros, como la lubina, que hace una semana se pagaba a 28 euros el kilo y hoy a tan solo 18" nos explica.

El marisqueo aún sufre los efectos de las borrascas

Mientras que la pesca ya empieza a vivir una recuperación el marisqueo va a otro ritmo. Y es que ha muerto demasiado marisco como para retomar la normalidad tan rápido.

Dori, de Moluscos Chicha nos lo explica: "El marisco murió porque había demasiada agua dulce en el mar, y no se recupera tan rápido, no se recupera de una semana para otra, ni en seis meses, aún vamos a tener que esperar bastante. Sobretodo con las almejas: hay que volver a sembrar y eso conlleva un proceso muy largo". Por este motivo "los precios del marisco están igual, está caros".

Esta misma realidad es la que nos traslada Nuria, de Mardelia, quien nos dice que "lo muerto está muerto por mucho que ahora salga el sol", y nos cuenta que Carril y Noia, dos de los principales puntos de extracción marisquera "siguen prácticamente parados a cero, sin poder mariscar nada".

