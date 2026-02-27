Canadá y España defienden que la regulación impulsa la innovación y piden más inversión para que Europa lidere la tecnología

La regulación no está reñida con la innovación. Este ha sido el mensaje central compartido por representantes institucionales y académicos de Canadá y España durante la jornada 'Derechos Digitales: un diálogo necesario entre la Unión Europea y Canadá', celebrada en Casa de América y organizada por la Universidad CEU San Pablo en el marco de las actividades del Observatorio de Derechos Digitales.

El embajador de Canadá en España, Jefrey Marder, destacó que su país vincula la apuesta por el desarrollo tecnológico con "un compromiso firme con la ética, la regulación responsable y la inclusión". Según explicó, Canadá trabaja en la defensa de los derechos "para garantizar que la innovación tecnológica siga estando al servicio de las personas y las instituciones democráticas".

Marder señaló además que Canadá reconoce en España a "un socio sólido y estable", alineado con prioridades compartidas como la inteligencia artificial ética, el multilateralismo, la protección de datos, la innovación inclusiva y la gobernanza responsable del espacio digital.

Por parte española, Juan Miguel Márquez, subdirector general del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), perteneciente a Red.es y adscrito al Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, defendió la necesidad de recuperar el consenso en torno a la protección de los derechos fundamentales también en el entorno digital. Márquez puso en valor el diálogo entre Canadá y España y subrayó la visión compartida sobre la gobernanza tecnológica y la regulación "para que sirvan al bien común".

El catedrático de Derecho Administrativo José Luis Piñar incidió en la importancia del "diálogo" en un contexto internacional marcado por el distanciamiento y la confrontación. En particular, defendió la colaboración constante entre técnicos y juristas: "No se pueden dar pasos en el mundo digital sin que exista un diálogo constante entre los juristas y los técnicos. Un jurista no puede ir solo y un técnico tampoco puede actuar de espaldas a un jurista", afirmó, especialmente en entornos como la Unión Europea y Canadá, donde cualquier innovación debe respetar los derechos fundamentales.

Piñar rechazó además la idea de que la regulación frene el progreso tecnológico. "No es verdad que innovación y regulación estén enfrentados, todo lo contrario", aseguró. A su juicio, la innovación en Europa es relevante y se desarrolla en un marco normativo plenamente alineado con los derechos fundamentales, aunque admitió que es necesario reforzar la inversión.

En la misma línea, Karim Benyekhlef, catedrático y director del Laboratorio de Ciberjusticia de la Universidad de Montreal, apuntó que diversos estudios concluyen que la regulación no limita la innovación. El experto alertó de que las grandes tecnológicas operan como "compañías-estado" y destacó la presión que sufre la Unión Europea por parte de Estados Unidos, que considera la normativa europea un obstáculo para sus empresas.

Ante este escenario de competencia y tensión internacional, Benyekhlef advirtió de que la regulación europea, por sí sola, no es suficiente. "Tiene que ir apoyada por importantes inversiones para que Europa sea una potencia industrial y tecnológica", sostuvo.

La jornada contó también con la participación de la profesora Rosario Duaso, de la Universidad CEU San Pablo, así como de Nicolas Vermeys y Valentin Callipel, director adjunto y jefe de misión del Laboratorio de Ciberjusticia de la Universidad de Montreal, respectivamente.

El encuentro se enmarca en las actividades del Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa público-privada impulsada por Red.es junto a 19 entidades, entre ellas la Universidad CEU San Pablo, para la protección y divulgación de los derechos digitales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.