Antena 3 Noticias sigue imparable: encadena 74 meses consecutivos de liderazgo

Antena 3 vuelve a arrasar en febrero y revalida su liderazgo absoluto en televisión. La cadena encadena ya 19 meses consecutivos como la más vista, alcanzando un 13,1% de cuota de pantalla. Además, crece por segundo mes consecutivo y mejora los resultados de febrero del año pasado, respaldada por la fortaleza y estabilidad de su programación.

La cadena firma la mayor ventaja en 30 años en un mes de febrero sobre su competidor privado (+4,3 puntos), un hito que no se producía desde 1996, y amplía también la distancia sobre la siguiente opción hasta los +0,9 puntos. Una vez más, sus contenidos lideran de la mañana a la noche, situando a sus informativos, programas y series entre los más vistos de la televisión.

Los informativos líderes

Antena 3 Noticias mantiene cifras extraordinarias y suma ya 74 meses consecutivos de liderazgo absoluto, consolidando amplias distancias frente a sus competidores. La oferta informativa de la cadena firma su mejor febrero en cuatro años (desde 2022) y vuelve a situar sus ediciones como las más vistas de la televisión. Por su parte, 'Espejo Público' mantiene la tendencia positiva con la que arrancó el año y vuelve a liderar entre las cadenas privadas.

Antena 3 Noticias 1, el informativo presentado y dirigido por Sandra Golpe, suma 97 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018). Firma su mejor febrero en 20 años (desde 2006) y el mes de febrero más visto de su historia, con una ventaja cercana a +14 puntos sobre su competidor directo.

El informativo dirigido y presentado por Vicente Vallés, Antena 3 Noticias 2, acumula 67 meses de liderazgo en el prime time (desde agosto de 2020), con máximo de temporada. Logra su mejor febrero en cuota en tres años y su mes más visto en dos años, alcanzando una de las mayores ventajas históricas sobre su inmediato competidor, superior a +11 puntos.

Antena 3 Noticias Fin de Semana suma también 67 meses como la oferta informativa más vista del fin de semana y registra su mejor dato en febrero desde 2009. 'Noticias de la mañana' alcanza su mejor cuota de la temporada y su mes más visto en casi un año.

Antena 3 Deportes continúa como la referencia informativa deportiva. Destaca la primera edición de lunes a viernes, que firma su mejor febrero histórico, y el fin de semana, que alcanza su máxima cuota histórica.

Por su parte, 'Espejo Público' mantiene su sólido inicio de año y firma su segundo mejor mes de la temporada. Vuelve a ser líder entre privadas, superando a su competidor inmediato en 0,4 puntos. En la franja de 8:55 a 11:00 eleva su cuota al 13,6% y mantiene el liderazgo entre privadas.

Referencia en entretenimiento y ficción

Antena 3 mantiene en febrero su hegemonía en entretenimiento, situando nuevamente a 'El Hormiguero', 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte' como los tres programas más vistos de la televisión y líderes indiscutibles. Este mes, además, 'Pasapalabra' entrega a Rosa el mayor bote de su historia, en un hito que se convierte en la emisión más vista de febrero al alcanzar, con el consumo en diferido, un total de 3.933.000 espectadores.

En Prime Time, al liderazgo de 'El Desafío' se suman 'El Capitán en Japón' y 'Atrapa un millón’, que encabezan las noches de miércoles y sábados, respectivamente.

En ficción, febrero ha sido especialmente destacado. 'Sueños de libertad' vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión, batiendo su máxima cuota histórica y manteniéndose líder invicta un mes más. En el horario estelar, Antena 3 triunfa con sus dos grandes estrenos del mes, las series más vistas del Prime Time: 'Perdiendo el juicio', que debuta como la serie nacional más vista de la noche; y 'En tierra lejana', que se consolida como fenómeno internacional, encadenando récords y liderando en todos sus días de emisión.

Atresmedia, 34 meses como grupo líder con la mayor distancia histórica en febrero

Atresmedia se mantiene como el grupo líder de audiencia, pese a contar con un canal menos que su competidor. Además, crece y encadena 34 meses consecutivos al frente, registrando la mayor distancia en cuatro años (desde marzo de 2022) y la mayor de la historia en un mes de febrero frente a su inmediato competidor: 2,9 puntos.

Por su parte, laSexta mejora sus resultados y firma su segundo mejor mes de la temporada con un 6,1% de cuota. La cadena continúa como referente informativo gracias a la fortaleza de laSexta Noticias, 'Al Rojo Vivo' y 'Más Vale Tarde', además de 'laSexta Xplica', que logra su mejor febrero histórico. En entretenimiento, ‘Lo de Évole’ se mantiene como el contenido más visto de la cadena y continúa al alza; 'El Intermedio' es el programa más visto en el día a día y 'Aruser@s' crece y lidera frente a sus competidores privados.

Nova cadena femenina líder, además de la temática más vista en diferido, logra las series más vistas de las temáticas: 'Vino el amor', 'Leyla', 'Emanet', 'El amor invencible' y 'Cuando seas mía'. Neox sobresale en jóvenes y los públicos de 25 a 44 años y vuelve a tener con 'Los Simpson' la serie de animación más vista de la TV

Mega sube y sigue líder con 'El Chiringuito de Jugones', y por último Atreseries continúa como la cadena de nueva creación líder.