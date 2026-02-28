Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Negocio

La mercería de Ortuella que triunfa en las redes sociales: "Quiero enseñar la tienda como a mí me parece"

Algunos de sus vídeos, en los que muestra los productos a la venta, tienen decenas de miles de visualizaciones.

Mariví en su merecería

La mercería de Ortuella que triunfa en las redes sociales | Antena 3

Publicidad

Gonzalo Masip
Publicado:

Todos los días, Mariví muestra alguno de los productos de su mercería a la cámara del móvil. Nos explica que "después de la pandemia, cuando abría el cajón no había dinero dentro. Me pareció que el escaparate del futuro eran las redes sociales".

No todo fue sencillo, Se apuntó a un cursillo online y lo primero que le dijo el chico que lo impartía fue que se le veía vieja, gorda y que hablaba muy fuerte y rápido. Tras ello, dejó el cursillo, pero no cejó en el empeño. Aprendió por su cuenta. Mariví nos traslada que los productos que vende le gustan mucho y que pensó que tenía que enseñarlos como a ella le parecía. Mostrando sus pros y contras.

400.000 visitas en algunos de sus vídeos

Ahora algunos de sus vídeos tienen decenas de miles de visualizaciones. Alguno, incluso, supera las cuatrocientas mil visitas. Con naturalidad muestra bragas, bolsos, pijamas o lazos.

Y entran a su tienda clientes de todas partes. En una ocasión, nos comenta, vino una cliente de Girona que con su familia se acercó al Museo Guggenheim de Bilbao. Como no había ninguna exposición que le interesara, cogió un taxi y se acercó a Ortuella a visitarla. Algunas clientas nos comentan que suelen consultar la red social de la mercería para ver lo que ha recibido Mariví y destacan que ella lo hace genial. "Es encantadora", nos resalta una de ellas

Además, recibe muchos pedidos a distancia. Mariví se acerca a la esquina de los pedidos y nos muestra algunos de Cataluña, Madrid, Valencia y otros muchos destinos. Incluso le escriben de Estados Unidos, Colombia o Brasil. Mariví está asombrada. Ahora recomienda a otros comerciantes de la localidad utilizar el recurso de las redes sociales. Les traslada su experiencia. Asegurándoles que pueden impulsar sus ventas. Adaptada a los nuevos tiempos su mercería podrá seguir siendo de toda la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Fiscalía investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante a una misma familia e hijos de funcionarios

Pisos alicante VPO

Publicidad

Economía

Mariví en su merecería

La mercería de Ortuella que triunfa en las redes sociales: "Quiero enseñar la tienda como a mí me parece"

Los baches y la falta de mantenimiento multiplican los accidentes y los reventones de ruedas en las carreteras

Los baches y la falta de mantenimiento multiplican los accidentes y los reventones de ruedas en las carreteras

'Derechos Digitales: un diálogo necesario entre la Unión Europea y Canadá'

Canadá y España defienden que la regulación impulsa la innovación y piden más inversión para que Europa lidere la tecnología

Drones para terrenos inundados
Castilla y León

Drones al rescate de los cultivos anegados

Antena 3 Noticias suma 71 meses consecutivos de liderazgo
Audiencias

Antena 3 Noticias sigue imparable: encadena 74 meses consecutivos de liderazgo

Una mujer sostiene un teléfono móvil
Canarias

Despiden a una trabajadora por usar el móvil en su trabajo y subir contenidos a redes

La empresa demostró que, en apenas tres meses, la empleada destinó más de 21 horas de su jornada a las redes sociales

Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Jubilación

Las once nuevas patologías que permitirán a más de 50.000 personas anticiparse a la jubilación a los 56 años

Esta nueva medida permite la reducción de la edad de jubilación, ya que aquellos que las padezcan pasarán a ser personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%.

Polémica por el uso del Bono Cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid

Polémica por el uso del Bono Cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid

Fachada de Atresmedia

ATRESMEDIA alcanza unos ingresos netos de 1.002,2 millones de euros gracias a su liderazgo en audiencias y una exitosa estrategia de diversificación de ingresos

Nuevo tren Iryo

Iryo aplicará un ERTE a 40 empleados en Málaga por la suspensión del AVE

Publicidad