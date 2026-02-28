La mercería de Ortuella que triunfa en las redes sociales: "Quiero enseñar la tienda como a mí me parece"

Todos los días, Mariví muestra alguno de los productos de su mercería a la cámara del móvil. Nos explica que "después de la pandemia, cuando abría el cajón no había dinero dentro. Me pareció que el escaparate del futuro eran las redes sociales".

No todo fue sencillo, Se apuntó a un cursillo online y lo primero que le dijo el chico que lo impartía fue que se le veía vieja, gorda y que hablaba muy fuerte y rápido. Tras ello, dejó el cursillo, pero no cejó en el empeño. Aprendió por su cuenta. Mariví nos traslada que los productos que vende le gustan mucho y que pensó que tenía que enseñarlos como a ella le parecía. Mostrando sus pros y contras.

400.000 visitas en algunos de sus vídeos

Ahora algunos de sus vídeos tienen decenas de miles de visualizaciones. Alguno, incluso, supera las cuatrocientas mil visitas. Con naturalidad muestra bragas, bolsos, pijamas o lazos.

Y entran a su tienda clientes de todas partes. En una ocasión, nos comenta, vino una cliente de Girona que con su familia se acercó al Museo Guggenheim de Bilbao. Como no había ninguna exposición que le interesara, cogió un taxi y se acercó a Ortuella a visitarla. Algunas clientas nos comentan que suelen consultar la red social de la mercería para ver lo que ha recibido Mariví y destacan que ella lo hace genial. "Es encantadora", nos resalta una de ellas

Además, recibe muchos pedidos a distancia. Mariví se acerca a la esquina de los pedidos y nos muestra algunos de Cataluña, Madrid, Valencia y otros muchos destinos. Incluso le escriben de Estados Unidos, Colombia o Brasil. Mariví está asombrada. Ahora recomienda a otros comerciantes de la localidad utilizar el recurso de las redes sociales. Les traslada su experiencia. Asegurándoles que pueden impulsar sus ventas. Adaptada a los nuevos tiempos su mercería podrá seguir siendo de toda la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.