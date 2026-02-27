Drones al rescate de los cultivos anegados

Son capaces de transportar tolvas con hasta cien kilos de fertilizante y de acceder a cualquier tipo de terreno, incluso a los más inaccesibles o a aquellos en los que la maquinaria pesada no puede operar debido a las condiciones del suelo. Su pisada no daña el cultivo y permite trabajar sobre él exactamente en el momento en que este lo requiere.

Agricultores como Mario Alonso han recurrido este año a los drones para fertilizar su cereal de invierno "en el momento en el que hay que hacerlo y que con nuestras máquinas no podemos", al encontrarse el terreno anegado tras meses de lluvias constantes. Los tractores se hunden "y no se mueven". "Es completamente imposible trabajar con ellos ahora mismo y la futura producción depende de ello, porque con las máquinas no se va a poder hasta dentro de veinte o treinta días, siempre que no llueva", asegura este agricultor palentino.

Es uno de los clientes del Grupo Tecnitec que, hace dos años, introdujo los drones en las labores agrícolas.

"Nosotros nos dedicamos, sobre todo, a las semillas y los fertilizantes, y nuestros clientes llevaban tiempo preguntándonos cómo podían emplear nuestros productos con drones cuando las condiciones así lo requiriesen", explica Daniel Cuesta, gerente del grupo. Así nació una división que cuenta ya con tres drones capaces de abonar hasta dos hectáreas de terreno en apenas ocho minutos.

Así funcionan los drones

Estos dispositivos permiten acceder a cultivos en los que no es posible entrar debido a las condiciones del campo, o se prefiere evitar el paso de maquinaria para impedir la compactación del suelo. Se usan desde hace tiempo en cultivos de regadío como el arroz, ahora se aplica también a grandes extensiones de secano. "Este año ha sido un auténtico boom. Al principio nos costó que algunos se interesasen por este servicio, pero es la mejor solución para inviernos tan lluviosos como este", confirma Cuesta. "El cereal necesita nutrientes ya y el agricultor no puede entrar a suministrarlos: el dron permite aplicar lo que el cultivo necesita y cuando lo necesita".

A largo plazo, esta tecnología permitirá ahorrar costes y agua gracias a mapeos que faciliten aplicaciones variables del producto según las necesidades o el potencial productivo, optimizando así el rendimiento del terreno.

"La evolución de las tecnologías agrícolas en cuatro años ha sido increíble y es imposible saber hacia dónde irá el desarrollo", dice el gerente del Grupo Tecnitec, aunque "sembrar y cosechar no creo que nunca lo veamos a gran escala, aunque sí se está usando en laderas afectadas por los incendios de este verano. Se está esparciendo semilla de hierba para evitar posibles erosiones o desplazamientos de tierra".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google