Cándido Méndez: "Otra reforma laboral no va a resolver el problema del paro"

Tras su reunión con Mariano Rajoy, la última que el líder del PP ha mantenido con los agentes sociales este martes, Cándido Méndez ha señalado que el líder del PP le ha trasladado, al igual que a los representantes de CCOO y CEOE, su intención de llegar a un acuerdo después del 6 de enero.

No obstante, Méndez ha hecho hincapié en que la UGT "no se siente obligada ni compelida para llegar a ese acuerdo en esa fecha. "Esperamos llegar a un acuerdo por la vía del diálogo pero si no es posible, deseamos que el nuevo Gobierno acierte", afirmó.

A la hora de valorar la urgencia con la que Rajoy quiere adoptar nuevas medidas, Méndez ha hecho una alusión clara a que esa premura está condicionada por las exigencias de Europa. "Esa urgencia no se basa en el principio de libre autodeterminación", ha señalado.

También ha remarcado que, aunque entiende pero no comparte las "prisas" de Rajoy, Europa no tiene ahora potestad para exigir nuevas normativas en España, ya que "se ha equivocado muchas veces".

El secretario general de UGT también ha señalado que en su encuentro con Rajoy no ha habido ninguna mención explícita a la posibilidad de crear un contrato único o abaratar las condiciones de despido.