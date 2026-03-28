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La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España pide "una desescalada"

Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, aboga por rebajar las tensiones entre ambos países para mantener nuestras buenas relaciones comerciales.

Ataque en el estrecho de Ormuz

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España pide "una desescalada" | Reuters

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María Ramón
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El "no a la guerra" de Pedro Sánchez ha chocado frontalmente con la administración de Trump. Nunca han estado en sintonía pero, en los últimos meses, la tensión ha ido a más. La negativa de España a tomar parte en una guerra que el gobierno califica de "ilegal, absurda y cruel" no ha gustado nada en la Casa Blanca. De hecho, el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer "embargos" a productos españoles y en una de sus últimas intervenciones se ha referido a España como "una perdedora que no juega en equipo". Todo esto, evidentemente, podría tener repercusiones comerciales. Analizamos la situación con Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.

EEUU principal inversor extranjero en España

"La relación bilateral desde la parte estrictamente empresarial es muy relevante" es la primera idea que quiere recalcar Malet. Estados Unidos y España son socios desde hace 250 años. Las empresas americanas son el principal inversor extranjero en España y aportan mucho al tejido productivo. "Hay que tener en cuenta que este flujo de inversión es muy relevante y afecta a cientos de familias españolas y americanas". Por eso, desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos piden rebajar tensiones: "Tenemos que hacer un esfuerzo todos por desescalar".

Desescalar y negociar

"Nunca es bueno que dos gobiernos no se entiendan", dice Malet. Su mensaje es claro: "Estas tensiones no solo afectan a empresas, afectan a personas, a miles de familias españolas y también americanas." "Hay que desescalar las cosas, negociarlas, a ser posible sin grandes titulares, y llegar a acuerdos como hemos hechos siempre."

El estrecho de Ormuz genera preocupación

Aprovechamos también para preguntarle cómo están viviendo las empresas americanas la guerra de Irán, y las consecuencias comerciales derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz. Aunque, de momento, insiste no hay "ninguna consecuencia" y está todo "en el plano retórico", sí que reconoce cierta inquietud en el sector empresarial: "Un conflicto que afecte al estrecho y a la parte en la que se producen la mayor parte de los hidrocarburos del mundo es preocupante". El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos espera que se llegue a una solución diplomática para que el conflicto termine lo antes posible.

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