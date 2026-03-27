Una veintena de petroleros bombardeados y millones de dólares ganados en peajes: un mes de bloqueo iraní de Ormuz

Estados Unidos se aventuraba en su guerra en Irán el 28 de febrero. Días después, los ayatolás comenzaron a amenazar con bombardear buques comerciales que atravesaban el Estrecho de Ormuz y esas implicaciones, un mes después, ya afectan a todas las economías del mundo.

Más de 20 barcos han sido atacados en toda la región, comenzando con el petrolero Skylight, que fue alcanzado frente a las costas de Omán a principios de mes. Su capitán y un miembro de la tripulación, de nacionalidad india, fallecieron tras el ataque.

Solo 40 buques han conseguido pasar en este mes de guerra

Antes del conflicto, unos 138 barcos transitaban diariamente por Ormuz, según el Centro Conjunto de Información Marítima. Desde entonces, calculan que solo han podido atravesarlo unos 40 buques.

Unas 1.000 embarcaciones portacontenedores han optado por permanecer en puerto o fondeando ante el riesgo de seguir sus rutas comerciales y más de 20.000 marineros están bloqueados en la región.

Irán permite el paso a "buques no hostiles"

Irán solo deja pasar a buques aliados e incluso ha cobrado un peaje a dos embarcaciones. Uno de los pagos habría ascendido a dos millones de dólares, pagados en yuanes, la moneda china, ya que la Guardia Revolucionaria Islámica está sancionada por varios gobiernos occidentales, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Este martes, Teherán ha comunicado a la Organización Marítima Internacional (OMI) y a la ONU que permite el paso por el estrecho a los "buques no hostiles", es decir, aquellos que no participan ni apoyan "actos de agresión" contra su régimen. Incluye en esa lista a Estados Unidos, Israel, y a todos aquellos en los que tienen bases militares.

Los ayatolás vigilan desde la costa

La mayoría de los buques que atraviesan Ormuz son chinos, aunque en la última semana ha aumentado levemente el número de navieras que han pasan por el estrecho con sus transmisores activados para que Irán les pueda vigilar, como por ejemplo un buque de Turquía y otro de India.

Irán tiene el control de Ormuz y cuenta con casi 1.600 kilómetros de costa, desde donde puede lanzar misiles antibuque. Estas baterías de misiles son móviles, lo que dificulta su eliminación, y la extensa costa del Golfo Pérsico le permite atacar mucho más allá del estrecho.

Trump exige ayuda; y 35 países plantean una misión defensiva

El presidente de Estados Unidos lleva todo el mes de marzo exigiendo colaboración de países aliados y de la OTAN para que escolten a los buques, una idea que rechazan por el momento. Las compañías navieras tampoco han hecho caso a sus recomendaciones. Trump les pedía "valentía" para afrontar la ruta.

Este jueves, los jefes de las fuerzas armadas de 35 países han celebrado una reunión promovida por Francia para poner en marcha una misión militar a Ormuz. Según el Elíseo, "se consensuó una visión estrictamente defensiva", y con la idea de "poder ponerla en marcha una vez que hayan bajado la intensidad de las hostilidades en la zona".

Los países participantes buscan ayudar a que se reabra el estrecho de Ormuz, pero sin llegar a implicarse de manera directa en la guerra. Entre ellos, están países europeos y Japón, Corea, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda o Australia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.