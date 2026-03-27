El G7 exige reabrir Ormuz y pide frenar los ataques a civiles en plena escalada con Irán

El Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea han reclamado este viernes el restablecimiento "permanente" de la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra contra Irán, y han exigido el cese "inmediato" de los ataques contra la población civil y las infraestructuras.

La declaración conjunta fue adoptada tras la reunión de ministros de Exteriores celebrada los días 26 y 27 de marzo en Vaux-de-Cernay, en Francia, con la participación de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

Llamamiento sobre Ormuz

Los países firmantes subrayaron la "absoluta necesidad" de garantizar de forma duradera la libre circulación en el estrecho de Ormuz, en línea con el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, insistieron en la importancia de reducir el impacto del conflicto en la población civil, los socios regionales y las infraestructuras críticas, así como en reforzar la coordinación de la ayuda humanitaria.

Ataques a civiles

El G7 fue contundente al exigir el fin inmediato de los ataques contra civiles. En su declaración, recalcaron que "no existe justificación alguna" para atacar deliberadamente a la población en conflictos armados ni para dirigir acciones contra instalaciones diplomáticas.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, reiteró este mensaje al término del encuentro, insistiendo en la necesidad de frenar la violencia contra infraestructuras y ciudadanos.

Impacto económico y advertencias

Los ministros también abordaron las consecuencias económicas globales del conflicto, con especial atención a las interrupciones en las cadenas de suministro energéticas, comerciales y de fertilizantes, que afectan directamente a los ciudadanos.

En paralelo, la jefa de la diplomacia europea recordó a Estados Unidos que el principal beneficiado de la situación es Rusia. En este contexto, Moscú ha anunciado que prohibirá las exportaciones de gasolina a partir del 1 de abril para hacer frente a la escasez interna.

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