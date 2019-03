Caldera: "Es una reforma agresiva contra los derechos de los trabajadores"

El portavoz socialista en la Comisión de Empleo del Congreso, Jesús Caldera, ha calificado de "decretazo" el Real-Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobado por el Consejo de Ministros, y ha remarcado que esta norma sólo sirve para incentivar el despido, por lo que no creará empleo.



Caldera ha subrayado que se estudiará "a fondo" el texto y elaborará un "análisis sosegado" del mismo, aunque ha advertido al Gobierno de que existen una serie de elementos como la reducción de la indemnización por despido de 45 días a 33 días por año trabajado en los que no van a coincidir.



Asimismo, ha subrayado que no ha existido ningún tipo de consulta por parte del Ejecutivo ni con los interlocutores sociales, ni con el Parlamento, algo que para el socialista "deja mucho que desear".



Respecto a las declaraciones del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en las que afirmaba que la reforma era "agresiva", el dirigente socialista ha señalado que él también lo cree así, puesto que las medidas aprobadas atentan contra los derechos de los trabajadores.