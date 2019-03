Las cajas y bancos necesitan 15.152 millones para cumplir los requisitos de solvencia

El Banco de España cifró en 15.152 millones de euros las necesidades de capital de doce entidades del sistema financiero español para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el Gobierno.

Según la información publicada por el supervisor, ocho cajas o bancos formados por éstas tendrán que recabar 14.077 millones antes de octubre para alcanzar una proporción de capital de máxima calidad respecto a activos de riesgos del 10 por ciento y evitar que el Estado entre en su accionariado.

Bankia, el grupo de Caja Madrid, Bancaja y las cajas Insular de Canarias, Laietana, Ávila, Segovia y Rioja, es la entidad que más capital necesita para ser solvente según los nuevos criterios, exactamente 5.775 millones de euros; seguida de NovacaixaGalicia, con 2.622 millones.

Sin embargo, las necesidades de capital pueden rebajarse si las entidades captan inversores privados, por ejemplo, con una salida a bolsa como la anunciada por varios grupos, que permite reducir las exigencias de capital al 8 por ciento, al igual que en los bancos cotizados.

Respuesta de Bankia

Bankia, el grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja, aseguró que alcanzará los 1.795 millones que requiere para elevar su capital principal hasta el 8 por ciento y cumplir así con los nuevos mínimos de capital solvencia exigidos por el Banco de España.

En un comunicado, la entidad recuerda que como su intención es salir a bolsa bastará con alcanzar una proporción de capital de máxima calidad respecto a activos de riesgo del 8 por ciento, y no del 10 por ciento exigido a aquellas cajas sin inversores privados.

Por eso, Bankia explica que bastará con captar 1.795 millones y no los 5.775 millones necesarios en el supuesto de que la entidad no debutara en el parqué o no colocar al menos un 20 por ciento de su capital a inversores privados. A cierre de 2010, la entidad, que es el primer banco por volumen de negocio en España, tenía un nivel de capital principal del 7,10 por ciento, lo que se traduce en 14.125 millones de euros, según cifró el Banco de España.

Bankia añade que en los próximos días presentará al Banco de España su plan de capitalización, en el que detallará su estrategia para apelar a los mercados de capitales y el calendario de la operación. Además de su salida a bolsa, el banco presidido por Rodrigo Rato ha reforzado su capital y saneado la entidad destinando 9.200 millones en provisiones y cargando de forma anticipada el coste de la reestructuración por la fusión: 1.424 millones de euros.