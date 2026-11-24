La traducción de Black Friday es Viernes negro, pero no es tan oscuro para los comercios. Da el pistoletazo de salida a la temporada navideña, con significativas rebajas en muchas tiendas, comercios y grandes almacenes.

Tiene lugar un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es decir, se celebra el día siguiente del cuarto jueves del mes de noviembre. En los últimos tiempos, esta costumbre se ha extendido internacionalmente y tres de cada cuatro españoles, compramos ese día.

Algunos afirman comprar cualquier dÍa menos ese, y la mayoría duda de que se rebajen tanto los precios. Buscamos sobre todo ropa y si la rebaja es grande, tecnología.

Este año nos gastaremos un poco menos. La inflación ha subido los precios y el gasto medio de los españoles será de 175 euros. En España se ha impulsado esta celebración principalmente en la compra online y se amplía en el tiempo a varios días, por lo general del jueves al domingo de esa semana.

En 2015 se puede considerar que ya alcanzó su implantación generalizada en nuestro país, en parte porque la crisis económica provocaba que la gente adelantara las compras de Navidad a esta época de descuentos.

El año pasado cada español gastó de media cerca de 200 euros, este año las previsiones económicas reducen ese gasto un 10%.

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