Cada 15 segundos devolvemos una compra, el otro récord del Black Friday: "Se generan muchas ventas que luego traen devoluciones"

Compramos en segundos y devolvemos al mismo ritmo. Estos días aumentan las compras y con ello, se disparan también las devoluciones los días posteriores. Cada 15 segundos se devuelve un producto. El Black Friday vuelve a marcar el inicio de la temporada de mayor consumo del año.

Somos rápidos a la hora de cazar ofertas. Nos gustan las gangas, lo bueno, bonito y barato y algunos llevan tiempo llenando su lista de deseos para luego comprar rápidamente con un click mientras que otros van ojeando los días previos los escaparates para "fichar" los productos deseados.

Crece el consumo y se disparan las devoluciones

Una oleada de carteles y anuncios anuncian descuentos. Es una época de muchas promociones, el consumidor se ve un poco empujado a consumir. Por eso muchas de esas compras volverán a las tiendas. Lo saben bien en la empresa Rever, donde gestionan las devoluciones de 600 marcas de más de 100 países, "se generan muchas ventas que luego traen devoluciones. Desde aquí trabajamos para que ese proceso de vuelta sea rápido y sin complicaciones". Así lo explica Oriol Hernández, cofundador de la plataforma, "el porcentaje de devoluciones en España es del 35% y específicamente estos meses del año los ratios de devolución pueden llegar a 45-50%". Y añade que, mientras que el año pasado se llegó a gestionar una devolución cada 54 segundos, esta temporada se espera batir otro récord "esperamos gestionar una devolución cada 15 segundos".

Por eso en la compañía el ritmo de trabajo es frenético, "es una locura en todos los mercados" explica Màrius Montmany, cofundador de esta start up especializada en devoluciones, "hay muchas compras on line, a veces son compras que se hacen impulsivamente porque tiene muchos sentido el precio y tienes como urgencia de hacerla, por eso es más probable que acabes equivocándote o arrepintiendo de esta compra".

¿Qué es lo que más se devuelve?

La categoría de moda femenina son los productos que más se devuelven. El 50% de las devoluciones son por errores de talla en los pedidos on line. Durante este periodo, las devoluciones concentran el mayor pico de presión logística del año. Según la compañía, las devoluciones en Black Friday representan entre el 10% y el 15% del total anual, con un peso del 13% en 2023 y del 15% en 2024.

Además, más del 30% de la facturación en este periodo se ve afectada por las devoluciones, y el 10 % de los clientes que más gastan son también quienes más devuelven, generando casi la mitad (47%) de todas las devoluciones.

