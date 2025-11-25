Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

ERE

Trabajo considera "indecente" el ERE de Telefónica que deja casi 5.700 afectados: "El dinero público no está para despedir a nadie"

Yolanda Díaz ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el dinero público no está para despedir a nadie por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo".

Trabajo no comparte "en absoluto" el ERE de Telefónica que deja casi 5.700 empleados afectados

Trabajo no comparte "en absoluto" el ERE de Telefónica que deja casi 5.700 empleados afectados

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Telefónica ha planteado este martes a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para 233 trabajadores de Telefónica Innovación Digital. De esta manera, el número de afectados por estos procesos se eleva a 5.692, a la espera del impacto sobre una última filial. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, ha señalado que no comparten "en absoluto" el hecho de "que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos de los ciudadanos y ciudadanas españolas despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras". Lo consideran "indecente".

Terminada la constitución de la mesa de negociación en Telefónica Innovación Digital, la memoria refleja una afectación de 233 personas sobre una plantilla de 993, es decir, un 23,46 %. Es la segunda reunión del día, ya que a primera hora la operadora se sentó con los sindicatos de Telefónica Global Solutions y les planteó otro ERE para 140 de sus 638 trabajadores (el 21,94 % del total). Las dos cifras se suman a las 5.319 personas que se podrían ver afectadas por procesos similares anunciados el lunes en otras empresas del grupo: Telefónica de España, donde el ERE afectaría a 3.649 personas (el 41,04 % de la plantilla); Telefónica Móviles (1.124 empleados, 31,34 %), Telefónica Soluciones (267 trabajadores, 23,89 %) y Movistar+ (279 personas, 32,45 %).

Todavía está programada una última reunión para este martes para constituir la mesa de negociación en Telefónica S.A., donde en principio se notificará también la afectación prevista, de manera que se podrá completar el cuadro de la propuesta inicial del grupo de telecomunicaciones. Aún así, es de prever que estas cifras se reduzcan a lo largo del proceso de negociación de todos los ERE.

"No me parece correcto"

Yolanda Díaz ha confirmado haber remitido "una carta a la presidenta de la SEPI". Remarca que "el dinero público no está para despedir a nadie por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo" y que "se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabjadoras se vayan a la calle".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los lobos ponen en jaque la continuidad de los rebaños ovejas en Cabezón de la Sal

Los lobos ponen en jaque la continuidad de los rebaños ovejas en Cabezón de la Sal

Publicidad

Economía

Trabajo no comparte "en absoluto" el ERE de Telefónica que deja casi 5.700 empleados afectados

Trabajo considera "indecente" el ERE de Telefónica que deja casi 5.700 afectados: "El dinero público no está para despedir a nadie"

Cuánto cuestan las balizas V16 conectadas con DGT y cuáles son las homologadas

Cuánto cuestan las balizas V16 conectadas con DGT y cuáles son las homologadas

Boom del oro

Fiebre del oro: Cada vez más gente empeña sus joyas para cubrir imprevistos

estafas Black friday
Black Friday

La Guardia Civil alerta del aumento de las estafas en el Black Friday y pide extremar la vigilancia en las compras

Logotipo de Telefónica en su sede
ERE

Telefónica plantea un ERE para 5.319 empleados en sus filiales en España

Contenido sexual
Explotación digital sexual

Un tercio de los jóvenes en España ve normal ganar dinero vendiendo contenido íntimo, según Save the Children

El 32,3% de los encuestados considera normal vender contenido íntimo como una fuente de ingresos, al tiempo que uno de cada 40 declara haber sufrido explotación sexual digital antes de los 18 años.

Calendario laboral Madrid 2026: Semana Santa cae a principios de abril y habrá otros 5 puentes
Festivos

Calendario laboral Madrid 2026: Semana Santa cae a principios de abril y habrá otros 5 puentes

La Comunidad de Madrid ha aprobado el calendario laboral para el año 2026. Si estás pensando en planificar escapadas o aprovechar los festivos, estás de suerte porque… ¡el próximo año trae varios puentes interesantes!

Una joven buscando piso de alquiler

Bono Alquiler Joven en Madrid: requisitos, importe, quién puede acceder y cómo solicitarlo y renovarlo

Los vecinos de San Sebastián se quejan de las autocaravanas

Vivir en autocaravana: una opción cada vez más asequible y extendida

Compras en Navidad

El truco para hacer las mejores compras en Black Friday: "Lo recomendable es seguir la norma de las 48 horas"

Publicidad