Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Fiebre del oro

Fiebre del oro: Cada vez más gente empeña sus joyas para cubrir imprevistos

El precio del oro se ha multiplicado en los últimos años, llegando a máximos históricos. Cada vez son más los que deciden empeñar sus joyas, para poder cubrir imprevistos como reparar el coche o unas gafas rotas. Incluso, lo utilizan para pagar multas, intereses o recargos.

Boom del oro

Fiebre del oro: Cada vez más gente empeña sus joyas para cubrir imprevistos | Antena 3 Noticias

Publicidad

Daniel Herrero
Publicado:

El precio del oro ha aumentado un 55% solo en 2025. Es un activo que no deja de incrementar su valor. Siempre se ha visto como un negocio para invertir, para especular con grandes cantidades de dinero. Pues bien, en los últimos años, la gente ha decidido empeñar el oro. Venden objetos de valor que, en la mayoría de ocasiones tienen un gran valor sentimental, como pueden se anillos de compromiso, cadenas de bautizo o aquellas joyas que nos han dejado los que ya no están entre nosotros.

Es posible recuperarlo en un futuro

Pero, en un futuro cercano, los pueden volver a comprar. Eso sí, siempre por más valor del que lo vendieron. El precio de cada gramo de oro, ha incrementado en casi 6€ desde el pasado mes de octubre. Por ello, es posible recuperarlo en un futuro, ya que, si las piezas se encuentran en buen estado, son puestas a la venta y, no se funden para preparar otras o convertirlas en lingotes.

Esta forma, según califica uno de los dueños de una tienda de ‘Compro Oro’ de Santiago de Compostela, puede ayudarnos a solventar nuestros problemas económicos sin sufrir una gran pérdida: “Venderlo, con la posibilidad de recomprarlo en un futuro cercano. Salen del problema y conservan su activo”.

Esto, lo realizan para poder asumir los imprevistos económicos les surgen en su día a día. Para poder venderlo, acuden a los negocios especializados, conocidos como ‘Compro Oro’.

Verificar el oro

Las piezas que son llevadas por los clientes a este tipo de tiendas, son previamente verificados por los expertos. Para ello, utilizan un método comúnmente conocido: La prueba del ácido nítrico (Se frota la pieza en una piedra de toque para dejar una marca. Luego, se aplica ácido nítrico a esa marca. Si desaparece, la pieza no es oro auténtico). Una vez verificado, se hace una valoración del producto en función del peso, los kilates de la pieza y el valor del oro en ese momento.

El oro es un activo que puede sacarnos de un apuro. Pero que, aunque nos cueste un poco más, podemos recuperar en un futuro. Para la gran mayoría, es un precio que nunca llega a superar el valor sentimental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Vivir en autocaravana: una opción cada vez más asequible y extendida

Los vecinos de San Sebastián se quejan de las autocaravanas

Publicidad

Economía

Cuánto cuestan las balizas V16 conectadas con DGT y cuáles son las homologadas

Cuánto cuestan las balizas V16 conectadas con DGT y cuáles son las homologadas

Boom del oro

Fiebre del oro: Cada vez más gente empeña sus joyas para cubrir imprevistos

estafas Black friday

La Guardia Civil alerta del aumento de las estafas en el Black Friday y pide extremar la vigilancia en las compras

Logotipo de Telefónica en su sede
ERE

Telefónica plantea un ERE para 5.319 empleados en sus filiales en España

Contenido sexual
Explotación digital sexual

Un tercio de los jóvenes en España ve normal ganar dinero vendiendo contenido íntimo, según Save the Children

Calendario laboral Madrid 2026: Semana Santa cae a principios de abril y habrá otros 5 puentes
Festivos

Calendario laboral Madrid 2026: Semana Santa cae a principios de abril y habrá otros 5 puentes

La Comunidad de Madrid ha aprobado el calendario laboral para el año 2026. Si estás pensando en planificar escapadas o aprovechar los festivos, estás de suerte porque… ¡el próximo año trae varios puentes interesantes!

Una joven buscando piso de alquiler
Alquiler

Bono Alquiler Joven en Madrid: requisitos, importe, quién puede acceder y cómo solicitarlo y renovarlo

¿Estás buscando piso en Madrid? Si tienes entre 18 y 35 años puedes optar al Bono de Alquiler Joven. Las ayudas están disponibles hasta que se acaben los fondos.

Los vecinos de San Sebastián se quejan de las autocaravanas

Vivir en autocaravana: una opción cada vez más asequible y extendida

Compras en Navidad

El truco para hacer las mejores compras en Black Friday: "Lo recomendable es seguir la norma de las 48 horas"

La jubilación de los "boomers" abre una brecha en el mercado laboral

La jubilación de los "boomers" abre una brecha en el mercado laboral

Publicidad