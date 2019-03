Blanco: "La banca tiene responsabilidad en la crisis"

Más audios en Onda Cero

El titular de Fomento aseguró que las entidades financieras han estado alimentando un "endeudamiento masivo" de familias y empresas a las que "en ningún caso" debían haber concedido hipotecas porque, aún sin crisis, no podían pagarlas.

Se preguntó si la banca no tuvo responsabilidad "en el endeudamiento de las familias, en las tasaciones por encima del valor real y la ausencia de análisis de los riesgos", al tiempo que les exigió responsabilidad y autocrítica.

Descartó responsabilizar de la situación al Banco de España, organismo que supervisa al sector financiero, ya que "no analiza cada hipoteca, no comprueba si la tasación está por encima del valor real o si con ella el banco ofrecía dinero para irse de vacaciones o para comprarse una moto".

La "burbuja inmobiliaria no habría sido posible sin una legislación favorable a la especulación y al crédito fácil", dijo Blanco, al tiempo que insistió en que "nadie tenía más responsabilidad que la banca".

Preguntado sobre una posible subida de impuestos a los directivos de las entidades financieras, Blanco dijo que "cuando se pide austeridad debe llegar a todo el mundo", ya que, con la "situación de dificultad" que vive el país, hay "directivos de entidades que se ponen sueldos millonarios".

El PSOE quiere hacer planteamientos que posibiliten que la crisis no la paguen "siempre los mismos" y que impongan un "reparto más justo de la carga tributaria".

No obstante, Blanco se desmarcó de las declaraciones que realizó recientemente acerca de su apoyo a una eventual subida de impuestos a corto plazo, si bien eso no significa que "no pueda hacer reflexiones de cara al futuro y al programa electoral".

En este sentido, se hizo referencia a la petición de subida del impuesto sobre carburantes planteada esta semana por la patronal de las constructoras de obra civil Aerco, con el objetivo de destinar los ingresos extraordinarios al refuerzo del firme de la red de carreteras nacionales.

Blanco aseguró que el Gobierno destina anualmente más de 2.000 millones de euros a la conservación de carreteras y vías férreas y propuso realizar un debate sobre si son los propios ciudadanos quienes deben financiar dichas actuaciones.

Blanco informó de que la tasa para el tránsito del transporte de mercancías por las autovías, la llamada "Euroviñeta", aprobada recientemente en la UE, será puesta en marcha en España en la próxima legislatura.

Se trata de un sistema "justo y equilibrado", ya que los transportistas españoles van a tener que pagar cuando pasen por Francia, por ejemplo, mientras que los camioneros franceses no pagarían al circular por España.