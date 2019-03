Berlusconi afirma que la prima de riesgo es "una estafa que no importa a nadie"

"A quién le importa los intereses que se pagan a los inversores que compran nuestra deuda respecto a los que pagan los inversores por la deuda alemana", dijo Berlusconi, quien añadió que la prima de riesgo "sólo se ha usado para intentar derrotar a una mayoría votada por los italianos". Berlusconi explicó además que el adelanto de las elecciones (supuestamente a febrero, en vez de marzo) se debe a la dimisión de Monti y no a una estrategia de su partido, y no obstante consideró "que no hay motivo alguno para que se agiten los mercados".

Monti anunció el adiós anticipado de la legislatura después de que Berlusconi presentase su candidatura a las próximas elecciones y su partido, el Pueblo de la Libertad, retirase el apoyo al Gobierno. Al responder sobre si la Unión Europea teme su regreso al poder, Berlusconi contestó: "Ni en sueños". "Cuando yo representaba a Italia en Europa, era entre los dos o tres jefes de Gobierno más acreditados. El único que llegaba desde la trinchera del trabajo", agregó.

"Aunque - añadió el exprimer ministro - lo que es verdad es que me oponía a las peticiones alemanas como las que han arrastrado a Grecia casi a la guerra civil". Berlusconi volvió a atacar al Gobierno de Monti, al reiterar que ha seguido "la política germano-centrica que Europa ha intentado imponer a Italia y al resto de Estados".

Según "Il Cavaliere", el Ejecutivo tecnócrata que llegó en noviembre del año pasado ha supuesto una crisis aún peor que cuando él estaba en el Gobierno ya que todos los indicadores económicos han empeorado. Berlusconi anunció que está volviendo a dialogar con la Liga Norte, con cuyos líderes se reunirá hoy, para posibles alianzas de cara a las elecciones. El líder del Pueblo de la Libertad (PDL) también adelantó que está pensando en cambiar el nombre a su partido y volver a acuñar la de su anterior formación: Forza Italia.