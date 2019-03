Benjamín, un joven licenciado en dos carreras: "Mandaría a limpiar baños al responsable del paro juvenil"

Se trata de un estudiante modelo, uno de esos jóvenes de los que cualquier madre y abuela estarían orgullosas. Benjamín Serra es valenciano y con 25 años es licenciado en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas con Premio Extraordinario Fin de Carrera en ambas de ellas. Además ha complementado su formación con un máster en Community Management.

Todos estos títulos no le han servido a 'Benja' para encontrar trabajo en España y con ellos a la espalda se fue a Londres en octubre de 2012 con una beca de seis meses para trabajar de prácticas en un periódico, tras acabársele el contrato en cuatro días encontró un puesto de "barista" en una cafetería.

Benjamín explica que el viernes estuvo de tarde, por lo que tuvo que limpiar los baños de la cafetería donde trabaja, así que después de hablar con su familia se preguntó "por qué tengo que estar haciendo esto si se supone que yo me he prerparado para no hacerlo", matiza que no le avergüenza, pero que por su doble licenciatura y su máster esperaba tener alguna oportunidad en su país. Sostiene que no se esperaba la repercusión que ha adquirido su escrito.

"Limpio la mierda de otros en un país que no es el mío. No me avergüenza hacerlo. Limpiar es un trabajo muy digno. Lo que me avergüenza es tener que hacerlo porque nadie me ha dado una oportunidad en España", dice Benjamín en su texto, en el que reconoce que "después de tanto esfuerzo" creía que se merecía algo mejor. "Parece ser que me equivocaba", lamenta.

Este fragmento forma parte de un texto que está causando furor en las redes sociales, el propio Benjamín lo colgó en twitter "para deshaogarse".

Entiende que en Londres se aluda a los españoles como "una plaga" ya que a su llegada al país británico "me llamaba mucho la atención estar en el metro y escuchar a alguien hablando español, pero ahora es lo normal". Aunque no mandaría a nadie en especial a limpiar baños asegura que enviaría a este puesto de trabajo a "los responsables de que haya un 54% de paro juvenil".