Barroso: "El BCE tiene obligación de comprar deuda para mantener la integridad del euro"

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha pedido este miércoles a los países en crisis, como España, que prosigan con los ajustes y las reformas y a los Estados más fuertes, como Alemania, que muestren más solidaridad. En estas condiciones, Barroso ha defendido que el Banco Central Europeo (BCE) tiene la "obligación" de comprar deuda para evitar la fragmentación del euro.



"El BCE no puede financiar a los Gobiernos y no lo hará. Pero cuando los canales de la política monetaria no funcionan adecuadamente, la Comisión cree que está dentro del mandato del BCE adoptar las medidas necesarias, por ejemplo en el mercado secundario de deuda soberana", ha dicho Barroso durante su discurso sobre el estado de la Unión pronunciado ante el pleno de la Eurocámara.



"De hecho, el BCE no sólo tiene el derecho de actuar sino también la obligación para restaurar la integridad de la política monetaria", ha resaltado. "Todos los actores, y quiero decir todos los actores, deberían respetar la independencia del BCE", ha insistido en una aparente referencia a las críticas de Alemania al programa de compra de bonos del BCE.



El presidente del instituto emisor, Mario Draghi, ha puesto como requisitos para intervenir en el mercado que el Gobierno español o el italiano pidan ayuda al fondo de rescate y que se sometan a estrictas condiciones. A juicio de Barroso, para estabilizar el euro es indispensable que los Estados miembros disipen todas las dudas sobre su "irreversibilidad". "Los países más vulnerables no deben dejar dudas sobre su voluntad de reformarse y su sentido de responsabilidad. Pero los países más fuertes no deben dejar dudas sobre su voluntad de seguir juntos, sobre su sentido de solidaridad", ha reclamado el presidente del Ejecutivo comunitario.



"La Comisión es consciente de que en los Estados miembros que están aplicando las reformas más intensas hay a veces dificultades muy dolorosas. Pero sólo con estas reformas se puede llegar a un futuro mejor. Eran necesarias desde hace mucho tiempo. Volver al 'statu quo' anterior es simplemente imposible", ha insistido.

Barroso ha asegurado ante la Eurocámara que ve posible garantizar este otoño de forma definitiva que Grecia siga en el euro, siempre que confirme su voluntad de seguir con las reformas. "Creo sinceramente que tenemos la oportunidad este otoño de llegar a un punto de inflexión. Si Grecia disipa todas las dudas sobre su compromiso con las reformas y si todos los demás países disipan todas las dudas sobre su determinación de mantener a Grecia en la eurozona podemos lograrlo", ha indicado.

El BCE ve con agrado la propuesta de supervisión única bancaria

El Banco Central Europeo (BCE) ha acogido con agrado las propuestas de la Comisión Europea (CE) para crear una supervisión bancaria única en la zona del euro. El BCE ha informado en un comunicado de que la propuesta de la CE está diseñada en línea con la posición emitida en la cumbre de la zona del euro del 29 de junio pasado para establecer un mecanismo de supervisión único que implique al BCE.



"La propuesta, que el consejo de gobierno evaluará formalmente en detalle en una opinión legal, es un paso importante para establecer los fundamentos de una unión de los mercados financieros con la idea de asegurar la estabilidad financiera en la zona del euro y en la Unión Europea", según el BCE.



Desde hace semanas han circulado rumores sobre cómo será la participación del BCE en la supervisión bancaria europea, si bien todavía no se ha decidido nada. La idea es que el BCE comience a supervisar a mediados del próximo año los bancos grandes de la zona del euro que pueden crear riesgos para la estabilidad del sistema financiero de la zona del euro y que los supervisores nacionales se encarguen de los bancos más pequeños, según fuentes financieras de Fráncfort.