Báñez explica cien medidas dirigidas a facilitar la inserción de los jóvenes en el trabajo

Fátima Báñez ha asegurado que esta estrategia "nace del convencimiento de que no hay una solucion única para todos los jóvenes desempleados y por ello han sido diseñadas para atender la situación y necesidades de cada uno de ellos, de forma que todos los jóvenes tenga al menos una medida adaptada a su perfil".

Así pues la 'Estrategia de Emprendimiento' contempla acciones dirigidas hacia los 'ninis', para aquellos jóvenes que tienen formación pero no experiencia, para los parados de larga duración que según cifras de la titular de Empleo en España superan los 870.000 y también hay medidas para los que prefieren emprender una iniciativa empresarial.

Concretamente para las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia laboral o a parados de larga duración y que permitan compatibilizar empleo y formación hay establecida una reducción de la cuota de la Seguridad Social del 100% si tienen menos de 250 trabajadores en su plantilla.

Durante los tres primeros años, se destinarán 500 euros anuales en el caso de los varones y 700 euros en el de las mujeres para las empresas que faciliten la primera experiencia laboral de los jóvenes y cuyos contratados se conviertan en indefinidos después. Se contempla un reducción del 50% en la cuota de la Seguridad Social para los contratos a jóvenes que ya hayan finalizado su período formativo.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado hoy que en enero de 2013 los trabajadores afectados por despido han sido el 15,4 %, frente al 19,3 % del mismo período de 2012. Para la ministra lo que hoy constata el Banco de España en su último boletín es que en 2012 se ha conseguido "amortiguar" la destrucción de empleo, a pesar de que ha sido el segundo año más duro de la crisis.

No obstante, Báñez ha precisado que "no es un motivo de conformismo" y no permite al Gobierno estar satisfecho, porque hay 6 millones de parados que buscan su oportunidad. En su opinión, se está en el punto de salida de la crisis, pero todavía queda mucho camino por recorrer.