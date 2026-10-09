El Banco de España eleva el crecimiento hasta el 2,6 % para 2026, pero avisa de una fuerte inflación

La economía española crecerá hasta el 2,6% en 2026 y alcanzará el 2,2% en 2027, según ha estimado este viernes el Banco de España, una previsión que mejora en tres décimas el pronóstico para este año y en cinco para el año que viene. Las razones detrás de esta mejora en sus previsiones por la economía española son la fortaleza del consumo privado, la creación de empleo y el crecimiento de la población.

Pese a que la economía de España crece de forma notable, el Banco de España también advierte del complicado contexto internacional y las complicadas previsiones de inflación para España. En concreto, el organismo presidio por José Luis Escrivá estima que las disrupciones en los mercados energéticos harán que la inflación se sitúe en el 3,9 % en 2026 y el 3,7 % en 2027, es decir, tres décimas y 1,1 puntos por encima de las previsiones que realizó en junio

El impulso de la economía española, que mantiene "un notable dinamismo en 2026", se basa en la demanda interna (consumo e inversión), que aportaría tres puntos al crecimiento previsto para este años, mientras que el sector exterior restaría cuatro décimas, señala el Banco de España.

Además, la entidad prevé que en el tercer trimestre el producto interior bruto (PIB) podría avanzar alrededor del 0,6% con respecto al segundo trimestre.

El consumo privado continúa siendo el principal motor de la actividad, aunque se prevé una ralentización de su ritmo de avance en los próximos trimestres, con un crecimiento del 3% en 2026 y del 1,9% en 2027, mientras que el consumo público tendría un impulso del 2,1% este año y del 2% el que viene.

También se observa una moderación en el impulso de la inversión, que crecería un 4,1% en este ejercicio y un 2,8% el próximo, un horizonte en el que el fin del programa Next Generation EU y el encarecimiento del crédito empresarial podrían condicionar las decisiones de inversión.

Se espera que las exportaciones crezcan un 2,4% (1,6 puntos más de lo proyectado en junio) y un 3,4% el que viene (0,8 puntos más), mientras que las importaciones aumentarían el 3,9% en 2026 y el 3,2% en 2027 (1,8 puntos y 0,4 puntos más).

Inflación condicionada a la energía y la evolución del 'shock' energético

El Banco de España insiste en que la trayectoria de la inflación en los próximos meses está "muy condicionada" por la evolución del 'shock' energético, teniendo en cuenta que se proyecta un encarecimiento del petróleo y del gas y unos niveles de IPC en el entorno del 5% a final de año, una vez descontados los efectos del paquete de medidas fiscales en materia energética.

De este modo, la inflación media anual en 2026 sería del 3,9%, repuntaría a inicios 2027 por el fin de las rebajas fiscales sobre la energía y los descuentos al transporte público, y se situaría en el 3,7% de media en el conjunto del año.

Además, anticipa una persistencia de la inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) con un crecimiento medio anual del 3,4% en 2026 y el 3,5% en 2027.

Sobre el mercado laboral, el Banco de España prevé que el crecimiento del empleo se moderará al 2% en 2026 y al 1,8% en 2027, mientras que la tasa de paro descendería al 10% en 2026 y al 9,7% en 2027.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.