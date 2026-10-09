Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Economía

El Banco de España eleva el crecimiento hasta el 2,6 % para 2026, pero avisa de una fuerte inflación

La entidad presidida por José Luis Escrivá eleva tres décimas la previsión de crecimiento en España en 2026, pese al contexto de elevada inflación.

Banco de España

El Banco de España dispara sus previsiones de inflación hasta el 3,9% en 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

La economía española crecerá hasta el 2,6% en 2026 y alcanzará el 2,2% en 2027, según ha estimado este viernes el Banco de España, una previsión que mejora en tres décimas el pronóstico para este año y en cinco para el año que viene. Las razones detrás de esta mejora en sus previsiones por la economía española son la fortaleza del consumo privado, la creación de empleo y el crecimiento de la población.

Pese a que la economía de España crece de forma notable, el Banco de España también advierte del complicado contexto internacional y las complicadas previsiones de inflación para España. En concreto, el organismo presidio por José Luis Escrivá estima que las disrupciones en los mercados energéticos harán que la inflación se sitúe en el 3,9 % en 2026 y el 3,7 % en 2027, es decir, tres décimas y 1,1 puntos por encima de las previsiones que realizó en junio

El impulso de la economía española, que mantiene "un notable dinamismo en 2026", se basa en la demanda interna (consumo e inversión), que aportaría tres puntos al crecimiento previsto para este años, mientras que el sector exterior restaría cuatro décimas, señala el Banco de España.

Además, la entidad prevé que en el tercer trimestre el producto interior bruto (PIB) podría avanzar alrededor del 0,6% con respecto al segundo trimestre.

El consumo privado continúa siendo el principal motor de la actividad, aunque se prevé una ralentización de su ritmo de avance en los próximos trimestres, con un crecimiento del 3% en 2026 y del 1,9% en 2027, mientras que el consumo público tendría un impulso del 2,1% este año y del 2% el que viene.

También se observa una moderación en el impulso de la inversión, que crecería un 4,1% en este ejercicio y un 2,8% el próximo, un horizonte en el que el fin del programa Next Generation EU y el encarecimiento del crédito empresarial podrían condicionar las decisiones de inversión.

Se espera que las exportaciones crezcan un 2,4% (1,6 puntos más de lo proyectado en junio) y un 3,4% el que viene (0,8 puntos más), mientras que las importaciones aumentarían el 3,9% en 2026 y el 3,2% en 2027 (1,8 puntos y 0,4 puntos más).

Inflación condicionada a la energía y la evolución del 'shock' energético

El Banco de España insiste en que la trayectoria de la inflación en los próximos meses está "muy condicionada" por la evolución del 'shock' energético, teniendo en cuenta que se proyecta un encarecimiento del petróleo y del gas y unos niveles de IPC en el entorno del 5% a final de año, una vez descontados los efectos del paquete de medidas fiscales en materia energética.

De este modo, la inflación media anual en 2026 sería del 3,9%, repuntaría a inicios 2027 por el fin de las rebajas fiscales sobre la energía y los descuentos al transporte público, y se situaría en el 3,7% de media en el conjunto del año.

Además, anticipa una persistencia de la inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) con un crecimiento medio anual del 3,4% en 2026 y el 3,5% en 2027.

Sobre el mercado laboral, el Banco de España prevé que el crecimiento del empleo se moderará al 2% en 2026 y al 1,8% en 2027, mientras que la tasa de paro descendería al 10% en 2026 y al 9,7% en 2027.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El Gobierno activa sus nuevas medidas de vivienda: prórrogas, ayudas para comprar y límites al alquiler

De 900 a 2.000€: el negocio de alquilar pisos por habitaciones que expulsa a los inquilinos

Publicidad

Economía

Banco de España

El Banco de España eleva el crecimiento hasta el 2,6 % para 2026, pero avisa de una fuerte inflación

Varios vehículos cruzan una de las entradas a La Moraleja tres días antes de su cierre perimetral, Alcobendas

Este es el mapa de los barrios con mayor y menor renta de España: casi 224.000 euros de diferencia entre La Moraleja y Torreblanca

Barras de pan

¿El regreso de la barra de toda la vida? "Menos pan, pero mejor"

Banco ING
Banco

ING inaugura en Madrid su mayor oficina de España con 1.820 metros cuadrados

Recreación del nuevo edificio de 45 viviendas de San AntónREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE ELCHEFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma30/09/2026
CIS

La crisis de vivienda preocupa al 87% de los españoles y el 76% aboga por que el Estado intervenga "cuanto sea necesario"

Los sindicatos recibirán 32 millones en subvenciones este año con Sánchez
Subvenciones

Los sindicatos recibirán 32 millones en subvenciones este año con Pedro Sánchez

Las ayudas pasan de los 8,8 millones durante el Gobierno de Rajoy a los 32 millones previstos este año, según fuentes sindicales, mientras CSIF y USO se desmarcan de la huelga general.

De 900 a 2.000€: el negocio de alquilar pisos por habitaciones que expulsa a los inquilinos
Vivienda

El Gobierno activa sus nuevas medidas de vivienda: prórrogas, ayudas para comprar y límites al alquiler

Los decretos incluyen préstamos de hasta 50.000 euros para la primera vivienda, deducciones fiscales, protección frente a desahucios y nuevas reglas para alquileres.

Isabel Rodríguez

Isabel Rodríguez, sobre la Diputación Permanente: "Si hay un asunto de emergencia es la vivienda"

Cursos del SEPE gratis y online

Cursos gratuitos del SEPE para hacer online en octubre de 2026

Antena 3 Noticias

El BOE publica los dos decretos de vivienda, el primero entra en vigor mañana y el segundo solo si es avalado por la Diputación Permanente

Publicidad