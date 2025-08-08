Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
José María Ángel, excomisionado de la DANA, fue encontrado en el interior de un coche

El exalto cargo dimitió hace una semana tras la polémica por la presunta falsificación de su título universitario y permanece hospitalizado en estado estable.

José María Ángel, excomisionado de la DANA, fue encontrado en el interior de un coche | EFE

El excomisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, permanece hospitalizado en Valencia tras un intento de suicidio ocurrido en la mañana de este jueves. Según confirmaron fuentes del PSPV-PSOE, fue localizado inconsciente dentro de su coche y atendido por los servicios de emergencia, que lo trasladaron al hospital de Llíria, donde evoluciona favorablemente.

La intervención movilizó a Policía Local, Guardia Civil y bomberos. Un equipo del SAMU logró estabilizarlo antes de su ingreso. El suceso se produce apenas una semana después de su dimisión, tras la polémica generada por la presunta falsificación de su título universitario.

Muestras de apoyo desde el ámbito político

La hospitalización ha generado reacciones de apoyo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó en la red social X: "Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos". También el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le deseó una pronta recuperación.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, reconoció estar "en estado de shock y rota de dolor por el estado de José María Ángel". La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, subrayó que "ha tenido como principal objetivo el servicio público" y envió "fuerza" para él y su familia.

Relevo en el cargo

Tras su dimisión, el Gobierno confirmó que Zulima Pérez Seguí asumirá el cargo de comisionada para la DANA a partir del 26 de agosto, en la primera reunión del Consejo de Ministros tras el periodo estival.

Mientras tanto, la Diputación de Valencia ha solicitado a José María Ángel y a su esposa, subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, documentación para esclarecer el proceso de acceso a sus puestos, en el marco de un expediente de información reservada.

