Viajar al extranjero sin seguro puede salir muy caro: 40.000 euros si nos operan de apendicitis en Estados Unidos

Cuando uno planifica un viaje normalmente no suele pensar en todo lo que puede salir mal, pero eso no garantiza que algo no se nos tuerza cuando estemos a miles de kilómetros de casa. Por eso cada vez más españoles toman la precaución de contratar algún tipo de seguro que limite las consecuencias de una enfermedad inoportuna en un país extranjero, un accidente, una cancelación, un robo o un extravío.

Según la Aseguradora AXA, el 56% de los españoles que en los últimos años viajaron fuera de nuestras fronteras ya tenía contratado un seguro de viaje. O dicho de otro modo: el 44% viajó sin estar asegurado.

Preguntamos a diferentes viajeros españoles que estos días vuelan a países extranjeros con motivo de sus vacaciones de verano y la mayoría nos asegura que sí están cubiertos, ya sea por un seguro de vida, por el seguro asociado a sus tarjetas de crédito, por la tarjeta sanitaria europea o por su seguro de salud privado.

Pero no todas esas pólizas cubren la totalidad de los posibles siniestros. Por ejemplo, la tarjeta sanitaria europea sí nos garantiza ser atendidos por la sanidad pública en las mismas condiciones que en España, pero solo dentro de países europeos. Sin embargo, no cubre una posible repatriación, ni pérdidas de equipajes ni cancelaciones de vuelos.

La cobertura de los seguros sanitarios privados sí puede llegar a países no europeos, pero tampoco en este caso suele cubrir esas otras incidencias que no tengan que ver con la salud. En cuanto a los seguros que van asociados a las tarjetas de crédito, lo normal es que solo se puedan activar si el viaje lo hemos pagado íntegramente con esa tarjeta.

Si lo que queremos es tener la seguridad de que un incidente inesperado no nos arruine el viaje o acabe con todos nuestros ahorros es contratar un seguro de viaje específico para el lugar donde vamos y la actividad que pensamos realizar. Más de la mitad de los siniestros que los viajeros españoles cargan a su seguro de viaje (el 51,3% del total) tienen que ver con enfermedades que sufren en el país de destino o a hospitalizaciones, según datos que facilita la patronal UNESPA.

El coste medio de esa atención sanitaria en el extranjero (que tendríamos que abonar nosotros si carecemos de seguro) es de 426 euros, pero esa cifra puede multiplicarse por cien si tenemos la desgracia se sufrirla en países con un sistema sanitario tan particular como Estados Unidos.

Irene García, responsable de la Unidad de Asistencia de Mapfre, recuerda que si en algún momento necesitamos una ambulancia en el país norteamericano tendríamos que abonar unos 1.800 dólares. Si la situación se pone peor y requerimos una hospitalización, la tarifa asciende a unos 5.000 dólares cada día.

Y algo que no por inesperado deja de ser habitual: una operación urgente de apendicitis; el hospital nos puede llegar a pedir unos 40.000 dólares por una intervención que bajo ningún concepto se puede retrasar. Y aunque Estados Unidos es posiblemente el país donde más caro nos saldría enfermar, lo cierto es que en cualquier país extranjero un problema de salud de este tipo no baja de los mil euros.

Con un seguro de viaje nuestra única preocupación en este sentido sería recuperarnos lo más rápido posible. Además, el seguro también se haría cargo de otras incidencias y otros gastos derivados, o no, de esa enfermedad. Por ejemplo, recuerda Irene García, “también se incluyen los gastos por una cancelación de un viaje, un retraso, una pérdida de equipaje o incluso una pérdida de documentación”.

Si la incidencia que suframos en el extranjero nos obliga a volver urgentemente a España, esa repatriación también estaría cubierta por el seguro. Nos habríamos quedado sin nuestras deseadas vacaciones pero al menos nuestro bolsillo habría quedado sano y salvo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com