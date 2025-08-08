20 carillas, paseos en camello y excursiones en quads por 800 euros: así funciona el turismo dental en Marruecos

La venden como toda la experiencia que comienza desde el primer momento que subes al avión. Así se promocionan en redes sociales: visitas Marruecos y de paso, cambias totalmente la apariencia de tu boca. Un viaje que puede parecer apetecible, sobre todo teniendo en cuenta los bajos precios que tienen, pero los profesionales advierten del peligro que estas prácticas pueden tener para la salud.

Llegas a Marruecos y tienes a una persona esperándote en el aeropuerto. Te recoge en un coche privado, te lleva a tu alojamiento y te acompaña en cada paso que das. "No podía faltar que visitaran la maravillosa plaza de Jammeh Aldana y que montasen en caballo, ya que el viaje va con todo incluido", es lo que cuenta uno de los trabajadores en un video difundido por redes sociales. Así es como se promocionan, suben multitud de videos con las experiencias de los clientes.

Entre los turistas que acuden a estas clínicas se encuentran muchos españoles: "soy de Sevilla y he venido aquí a Tánger a hacerme las carillas de composite", dice una de ellas. Una experiencia que, según los profesionales, puede ser peligrosa para la salud. Aseguran que al no haber un diagnostico previo el riesgo en mayor.

El Consejo General de Dentistas en España ha advertido sobre los peligros del turismo dental en Marruecos. Insisten en "la importancia de que cualquier tratamiento odontológico sea realizado por un dentista colegiado, en un centro apropiado y bajo todas las condiciones de seguridad y garantías establecidas". Piden a los ciudadanos que sean cautos con este tipo de publicidad ya que cualquier cambio en tu boca puede ser irreversible.

Los paquetes vacacionales

Estas empresas ofrecen packs vacacionales con diferentes opciones para los clientes y sorprende, la mezcla de servicios con los bajos precios a los que lo ponen. El primero de ellos, el más barato, incluye veinte carillas por 650 euros. Si añadimos a la experiencia dos noches de hotel, el precio asciende a los 740 euros. El tercero de los paquetes es el más completo: veinte carillas dentales, con dos noches de alojamiento, coche privado, excursiones en quads y paseos en camello por 850 euros. Algo que llama la atención de los odontólogos en España, "aquí cada unidad de carilla oscila entre los 600 y los 1.000 euros", explica Ferrán Llansana, director médico de Excellence Dental.

Estos tratamientos bucodentales mezclados con viajes por la ciudad, recuerdan al boom del turismo dental que ocurrió en Turquía. Entonces, el doctor Llansana tuvo que atender a varios pacientes que venían con problemas después del tratamiento. "Eran dientes que estaban muy limados, se veía como un cono. Además de problemas de despegamiento", cuenta. Advierten de que cualquier tratamiento que se haga el cliente debería tener todas las condiciones de seguridad.

