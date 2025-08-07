Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Cuánto dedica un trabajador de su salario a pagar el alquiler? Depende de dónde vivas

Los españoles destinan el 75% de su sueldo a pagar el alquiler.

Precio de la vivienda

Juncal Concejo
Actualizado:
Publicado:

La lucha de los españoles por conseguir un alquiler asequible es cada vez más difícil. España se posiciona entre los países europeos donde la mayor parte del salario se destina a pagar el alquiler, sobre todo, en ciudades como Madrid y Barcelona.

Aquí puede llegar a suponer casi el 75% del sueldo, según un informe reciente publicado por Euronews Business.

En cambio, en Suiza la situación es completamente distinta. No solo en salario, la media está alrededor de los 7.000€, sino también lo que dedican a pagar la vivienda, solo un 30%. Es decir, que un ciudadano dispone de 5.000€ para el resto de los gastos. En ciudades como Luxemburgo o Viena es un 40%. Y Praga y Budapest ya es un 50%.

En comparación con otros países, España se encuentra por encima del porcentaje recomendado por la OCDE, el 30% para garantizar una economía doméstica equilibrada. Madrid se aleja bastante de esta recomendación. El sueldo medio es de 2.193€, que no el más habitual. Una persona soltera utiliza el 74% de sus ingresos para pagar el alquiler.

También crece el precio de compra

Según los datos de Colegio de registradores, el índice de Precios de Vivienda de Ventas Reales (IPVVR) ha crecido un 3,6% mientras que el precio medio por metro cuadrado lo hace tan solo un 1,1%, hasta alcanzar los 1.978€/m2.

No obstante, existen diferencias muy marcadas entre comunidades autónomas. Las CCAA más caras para comprar una vivienda son: la Comunidad de Madrid donde el precio medio del metro cuadrado es de 4.067€. Le siguen Illes Balears con 3.946/m2 y el País Vasco con 3.220€/m2.

En total, 13 comunidades y 37 provincias han registrado subidas trimestrales.

