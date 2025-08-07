Vino, embutido, aceite y cremas faciales, lo más robado en verano

Los amigos de lo ajeno no descansan ni en verano, no se van de vacaciones. Según un informe, uno de cada cuatro hurtos en tiendas se produce durante el verano. Los más robados son los productos de alimentación y bebidas representan el 43% de la “pérdida desconocida” con vinos, licores y embutidos como los productos más sustraídos. La mayoría de las empresas que operan en esta categoría perciben un incremento o mantenimiento del hurto con respecto al año anterior.

Esto supone grandes pérdidas y las empresas del gran consumo tratan de combatir durante todo el año. El verano se consolida como la segunda estación con mayor concentración de casos, con un 26% del total, solo por detrás del invierno (35%), tal y como refleja el ‘Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial 2024’, elaborado por Nielsen, con la colaboración de AECOC y el patrocinio de Checkpoint Systems.

Alejandro López, responsable de Prevención de Pérdida en AECOC asegura que “la pérdida desconocida ya alcanza los 1.856 millones de euros anuales en el sector del gran consumo, lo que da una idea clara del impacto económico que tiene sobre las empresas”, “En 2023, la media de hurtos externos en cada cadena se situó en casi 16.000 incidentes en el conjunto de sus establecimientos, con un importe medio por cada hurto de 80,50 euros. No es un problema aislado, sino una realidad estructural que afecta a todo el canal y que exige medidas contundentes y coordinadas.”, afirma.

Según este barómetro, más de la mitad de los hurtos en comercios corren a cargo de bandas organizadas. “El hurto no se detiene en verano; al contrario, es una época de especial exposición para muchas categorías sensibles”, según López. “Además, algo más de la mitad de los hurtos externos son atribuidos a bandas organizadas, mientras que dos de cada tres son realizados por personas multireincidentes, es decir, que han sido sancionadas por cometer tres o más hurtos al año de la misma naturaleza. Estos datos refuerzan la percepción de que el hurto responde, en muchas ocasiones, a dinámicas sistémicas y profesionales, más allá de acciones puntuales o aisladas”.

Belleza, electrónica y bricolaje, en el foco del hurto

Pero no solo los sectores de alimentación y bebida son los elegidos para llevarse a casa sin pasar por caja, también el cuidado personal, bricolaje, electrónica y textil destacan entre las categorías más afectadas durante esta estación

El 31% de la pérdida desconocida registrada en verano corresponde a productos de cuidado personal, belleza, farmacia y parafarmacia. Las cremas faciales, los productos capilares (como champús y tintes) y las cuchillas de afeitar lideran el ranking de productos más sustraídos, en una categoría en la que también se observa una tendencia creciente frente al año anterior.

En bricolaje y hogar, el principal foco de hurto son las pilas y baterías, señaladas por el 83% de las empresas que comercializan esta categoría. Además, la mayoría percibe un aumento de incidentes en esta familia de productos. En electrónica, los smartphones se sitúan como los artículos más robados, seguidos por auriculares y videojuegos, con una percepción mayoritaria de incremento respecto al año anterior.

El textil, aunque supone un 5% de la pérdida estival, presenta comportamientos destacados. El calzado y la ropa —especialmente camisetas, pantalones, camisas y vestidos—, junto con las prendas deportivas, son los productos más vulnerables. En todos los casos, las empresas señalan la necesidad de reforzar las medidas de protección durante los meses de mayor riesgo.