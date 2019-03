El autobús urbano más caro se coge en Barcelona, el más barato en Logroño

Un estudio comparativo realizado por la organización de consumidores FACUA revela diferencias de hasta el 142 % en las tarifas de los autobuses urbanos de 40 ciudades españolas.



El estudio incluye las tarifas del billete univiaje, el bonobús o tarjeta recargable -tanto de los que admiten transbordo como los que no-, así como la tarjeta mensual y las tarifas especiales.



Según el informe, viajar en autobús cuesta actualmente una media de 0,66 euros si se utiliza una tarjeta recargable y 1,05 euros, un 59,1 % más, con el billete univiaje, y las diferencias entre el precio más alto y el más bajo alcanzan el 141,7 %.



Veinticinco de las ciudades analizadas han actualizado sus tarifas en el último año con una subida media en el univiaje del 3,6 %, y el mayor aumento se ha registrado en Oviedo (11,1 %) aunque esta ciudad no subía sus tarifas desde hace tres años, seguida de Málaga (8,1 %).



El univiaje más caro es el de Barcelona, 1,45 euros, seguido de los de Girona, Sevilla y Valencia, todos a 1,30 euros.



Por su parte, las más bajas son las tarifas de los billetes univiaje de Logroño, con un importe de 0,60 euros, Lugo, 0,64; Linares (Jaén), 0,65; y Cuenca y Arrecife, ambas 0,70 euros.



El precio de los bonobuses

El bonobús o la tarjeta con diez viajes sin transbordo cuesta una media de 6,55 euros y, en el caso del sin transbordo, sólo nueve de las dieciséis ciudades estudiadas en 2010 que disponen de esta modalidad han revisado sus precios, aumentando sus tarifas una media del 5,4 %.



En cuanto a las tarjetas con transbordo, diecisiete de las veintiséis ciudades que lo tienen han actualizado sus tarifas, con un incremento medio del 1,3 %.



Oviedo es la ciudad donde el incremento del bono ha sido mayor, un 14,3%, seguida de Ciudad Real, un 10,0 %.



FACUA recuerda que utilizar el bonobús o tarjeta recargable representa de media un ahorro mínimo del 37,6 % frente al billete univiaje en las modalidades que no permiten transbordo, y entre el 37,0 % y 68,5 % (en función del número de transbordos que se realicen) en las que sí ofrecen esta posibilidad.



Bonos y tarjetas recargables

Los bonos o tarjetas recargables más caros son el con transbordo de Murcia, con un precio de 10,00 euros por diez viajes (el más caro por séptimo año consecutivo), seguido del sin transbordo de Madrid, 9,30 euros, y el con transbordo de Girona, 9,20 euros.



Los bonos más baratos son el sin transbordo de Lugo, 4,50 euros y el con transbordo de Logroño, 4,52 euros, seguidos de los bonos con transbordo de Arrecife (Lanzarote), 5,00 euros; los sin transbordo de Huelva, 5,30 euros; y los con transbordo de Cuenca, Linares, Salamanca y Toledo, con un importe de 5,30 euros.



Bilbao es la ciudad donde comprar un bonobús o tarjeta representa un ahorro más elevado con respecto al billete univiaje, con un ahorro del 52,5 % si no se hace uso nunca del transbordo y de hasta el 76,3 % si se utiliza en diez ocasiones, mientras que en Sevilla, el ahorro al utilizar la tarjeta sin transbordo alcanza el 50,8%.



Por el contrario, las empresas de autobuses que premian menos a los usuarios habituales del transporte público son un año más las de Lugo y Murcia.



En la primera, el ahorro que representa su bonobús con transbordo frente al billete univiaje sólo alcanza el 1,6 % si nunca se transborda y el 50,8 % si se hace en los diez viajes, mientras que en Murcia, el bonobús con transbordo frente al billete univiaje supone un ahorro entre el 0 % y el 50,0 %.



Por último, la tarjeta mensual, existente en veinte de las cuarenta ciudades analizadas, cuesta una media de 34,72 euros, y sus precios, que difieren hasta un 153,7 %, van desde los 51,00 euros de Barcelona, válido para los desplazamientos integrados en todos los medios de transporte, hasta los 20,10 euros de Salamanca.