Un año del gran apagón: caos, desconexión y una factura de la luz un 13% más cara

El próximo martes se cumple un año del histórico apagón que dejó la península ibérica completamente a oscuras. Durante varias horas, más de 50 millones de ciudadanos en España y Portugal vivieron una situación sin precedentes marcada por la falta total de electricidad. Por el momento ni el Gobierno ni el panel de expertos europeos de Entso-E ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sido capaces en sus diferentes informes de señalar a un claro responsable del cero eléctrico.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se apremió en su informe, que dio a conocer en menos de dos meses desde el incidente, pero se quedó en que el apagón fue fruto de un problema "multifactorial" que implicó episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales, y avanzó en una batería de medidas para supervisar mejor el sistema para evitar un episodio similar en el futuro.

La caída total del suministro provocó el colapso de servicios básicos: los semáforos dejaron de funcionar y el transporte se vio gravemente afectado. Sin transporte público, los desplazamientos se alargaron y trayectos de pocos minutos pasaron a convertirse en recorridos de varias horas. Además, la caída del suministro eléctrico dejó sin servicio las redes móviles y de internet, lo que incomunicó a gran parte de la población. No había posibilidad de cargar dispositivos, realizar llamadas o usar WhatsApp, ni funcionaban los sistemas de pago con tarjeta, lo que obligó a recurrir al efectivo como único método de compra.

Lo que también ha dejado el apagón es un "modo reforzado" en la operación del sistema eléctrico desde ese día, que ha llevado a un fuerte aumento en el coste de los servicios de ajuste, que se trasladan, a la factura de la luz, que ha aumentado un 13%.

Expedientes sancionadores

Por el momento no hay un claro responsable, pero lo que sí ha hecho el regulador justo antes de cumplirse el año del "blackout" ha sido incoar unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción a Red Eléctrica de España (REE), muy grave en su caso, y a varias compañías eléctricas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia y TotalEnergies de carácter grave para todas ellas.

Audios que revelan que el Gobierno sabía que habría un apagón

Un año después del suceso, todo apunta a que se originó por una sucesión de advertencias técnicas que no se atendieron a tiempo. Nuevas grabaciones internas de operación ponen de manifiesto que Red Eléctrica de España ya tenía constancia desde enero de 2025 de la inestabilidad del sistema eléctrico. En unos audios filtrados, un operador de EDRD Barcelona advertía de la situación en la central de Ascó, donde reconocía que estuvieron "a punto" de que se desconectara algún grupo: "Si saltan nos quedamos a cero", señalaban.

En otro momento del audio, desde la propia Red Eléctrica se alertaba de fuertes oscilaciones en la red. Como ejemplo, mencionaban el caso de Esplugues, donde la tensión habría caído en 400 kilovoltios: "Ha sido una oscilación muy, muy bestia. Así que no sé, tendrán que analizarlo con las empresas y ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación", criticaban.

Las conversaciones también reflejan la preocupación de los operadores por problemas crecientes, especialmente en áreas con alta penetración de energía solar. Según explicaban, este tipo de generación presenta diferencias clave respecto a la eólica: "La solar no es como la eólica; la eólica lleva inercia, pero la solar depende de que alguien pulse un botón y, si no se regula bien, puede provocar problemas", admitían.

El audio consultado corresponde al 31 de enero de 2025. En ese momento, los trabajadores ya señalaban que este tipo de incidencias ocurrían "muchas veces", aunque subrayaban que lo sucedido ese día había sido "muy exagerado". Además, anticipaban que el episodio daría lugar a análisis internos: "Habrá reuniones, porque hoy ha sido muy gordo. Todos los distribuidores lo habéis visto. Se hará un informe o algo", comentaban.

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