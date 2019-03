Un alto directivo de Caja España, prejubilado con más de medio millón de euros

Francisco Fernández recibe por ello el 90 por ciento del sueldo neto que obtendría hasta cumplir los 64 años, y se asegura un sueldo de diputado, ya que va como número dos por León en las listas socialistas para los comicios del 20N.

Los sindicatos de Caja España aseguran que el ex directivo ha recibido un trato de favor, porque la entidad no tenía la obligación de concederle las condiciones pactadas por el ERE para los 825 trabajadores. Fernández se defiende de esas acusaciones y asegura que no es delito prejubilarse de la caja, y ese pago le corresponde como a cualquier otro empleado.