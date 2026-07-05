Alquilar casas en municipios de menos de 100 habitantes es misión imposible

Madrid, Valencia o Bilbao. Que encontrar un piso de alquiler en las grandes ciudades es un problema por los precios y la falta de oferta es muy conocido. Pero el problema es igual de importante si lo que buscamos es vivienda en los pequeños municipios de la España rural. Hoy comprobamos que irse a teletrabajar a un municipio de interior buscando la naturaleza y la tranquilidad puede ser misión imposible.

Los datos del INE muestran que el 70% de las casas de los municipios españoles de menos de 100 habitantes están vacías o solo se usan ocasionalmente. Con este punto de partida, buscamos alquiler en un portal inmobiliario de internet.

Buscamos sin ningún tipo de filtro en municipios pequeños de la provincia de Zamora. Da igual precio, metros cuadrados o si no está amueblada. La única condición es que se ubique en localidades de menos de mil habitantes. Por ejemplo, en Villafáfila no encontramos oferta. Cero viviendas disponibes en Villárdiga. Y el mismo panorama en todos los pueblos cercanos.

Misión imposible encontrar vivienda

Nos ponemos en ruta hacia Sacañet, un pueblo de 67 habitantes de la provincia de Castellón. "Claro que hay casas vacías, pero no se alquilan", sentencia una vecina nada más preguntar. "Algunas se alquilan para el verano por el boca a boca, pero si te quieres quedar a vivir en el pueblo lo tienes complicado", añade.

Dimitri y su mujer son rusos y nómadas digitales. Ella, del sector del marketing. Él, programador de videojuegos. Reconocen que fue casi misión imposible encontrar vivienda cuando llegaron a la zona. "Las casas eran muy viejas, no estaban acondicionadas para vivir. Y además, muy caras en relación a lo que ofrecían y dónde estaban", explica el joven.

Falta de oferta y oferta de poca calidad definen el mercado inmobiliario de alquiler del medio rural. Un mercado que también sabe que el 45% de las casas vacías del país se sitúan en municipios de menos de diez mil habitantes. Estos factores son un cóctel que rema a favor de la temida despoblación de la España vacía.

"Si no se pueden quedar a vivir, no podemos arraigar a personas que quieran teletrabajar o no podemos dar servicio a los médicos y profesores que se desplazan hasta nuestros pueblos", asegura Avelino Mascarell, diputado de Desarrollo Local y experto en despoblación de la Diputación de Valencia.

Y nos pone un ejemplo reciente. "En el municipio valenciano de Aras de los Olmos, 401 habitantes censados, una familia ha querido regentar un bar y no lo han alquilado porque no han encontrado alojamiento para residir. La familia no ha podido labrarse un futuro y el pueblo se queda sin servicio, además de ver cómo se escapa una oportunidad de crecer y generar riqueza local", dice Mascarell.

Municipios concienciados para frenar la despoblación

Los datos del INE también reflejan que cuanto más pequeño es el pueblo más casas vacías existen en sus calles. Hay municipios especialmente concienciados con este asunto que se han puesto manos a la obra para dar servicio y frenar la despoblación. Un caso es Higueruelas, en Valencia. Tiene 568 habitantes y se ubica en La Serranía valenciana. Una comarca que sufre despoblación desde hace décadas.

"Hemos comprado un solar a bajo precio y ahora estamos buscando promotor para construir 14-20 viviendas. La idea es crear obra nueva asequible para que se instalen nuevos vecinos. Hay que hacer lo que esté en nuestra mano para asentar a gente joven, venga de donde venga", dice Avelino Esteba, alcalde de Higueruelas. Y sentencia: "Todo el mundo que suma es bienvenido".

Un gran ejemplo de implicación

En la misma línea, una gran empresa electrónica instalada en el municipio ha comprado un solar de la SAREB con cimientos a medio levantar para construir viviendas que puedan alojar a sus trabajadores. "No va a venir la gente si no damos servicio y para eso también es necesario que la empresa privada ponga de su parte. Este caso es un gran ejemplo de implicación. Construirán casas para que puedan venir nuevos trabajadores", cuenta el alcalde.

Hacemos una nueva búsqueda digital por provincias españolas y el escenario se repite. Nada en Usagre, en Badajoz. El portal inmobiliario tampoco ofrece casas en Trigueros, en Huelva, o en Tudanca, en Cantabria. Y no son casos aislados en su zona. La España vacía está llena de casas, pero no se alquilan.

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