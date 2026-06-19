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'Vivienda y salud mental: una generación atrapada' en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

La nueva entrega del videopodcast de Antena 3 Noticias analiza las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda y vemos cómo está afectando a su salud mental.

'Vivienda y salud mental: una generación atrapada' en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

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Alba Gutiérrez
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Llegar a fin de mes y no poder afrontar el pago del alquiler es una situación que, cuando se repite durante un tiempo, puede derivar en una angustia difícil de revertir. La crisis de la vivienda es uno de los principales factores de deterioro de la salud mental entre la juventud española.

En la nueva entrega del videopodcast '3x3N: Vivienda y salud mental, una generación atrapada', el equipo de Antena 3 Noticias analiza esta problemática.

En este episodio Lucía Romero, coordinadora de la sección de Economía de Antena 3 Noticias, va al origen de la cuestión: desde hace años, el precio de la vivienda no para de subir. Entre otros factores, ese incremento en el precio puede deberse a la falta de vivienda. Como afirma Lucía, "hay muy poca oferta para tanta demanda", y aunque parezca sencillo compensar ambas cosas, no es tan fácil.

La escasez de oferta y el alto precio de la vivienda no son los únicos problemas para los jóvenes. A ellos se suman los micropisos, algo cada vez más común en los portales inmobiliarios.

María Rodríguez, redactora de Economía, examina los anuncios de los pisos que se publican tanto en redes sociales como en inmobiliarias y explica el "alquiler exprés", el fenómeno donde un piso se alquila en menos de 24 horas tras su publicación.

En esas mismas páginas web también destacan los micropisos y lo que encontramos es una lista de pequeños espacios: desde viviendas de 27 metros cuadrados por un precio de 200.000 euros hasta pisos de ocho metros cuadrados en los que "tienes que ir de rodillas".

El podcast también repasa el dinero que invierten los jóvenes para pagar un piso. Sara Sebastián, redactora de la sección de Sociedad de Antena 3 Noticias, explica que la población joven destina alrededor de un 50% de su sueldo para el alquiler, un porcentaje que está muy por encima de lo recomendado por los expertos.

Toda esta situación es la que provoca que más del 40% de los jóvenes relacione el deterioro de su salud mental con los problemas para acceder a una vivienda. Sara Sebastián explica las consecuencias mentales que padecen los jóvenes al tener que convivir con esas dificultades y el motivo por el que eligen alquilar, en lugar de decantarse por la compra de una vivienda. Con todo en contra, la juventud ya es descrita como una "generación de inquilinos".

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