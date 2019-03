Almunia cree que el fondo de rescate debería comprar deuda de España e Italia para rebajar la tensión

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha sugerido este lunes que el fondo de rescate de la UE debería comprar deuda de España e Italia para rebajar la tensión en los mercados, tal y como se acordó en la última cumbre de líderes europeos.

Almunia considera que España no necesita un rescate completo para toda la economía pero resalta que el Gobierno debe hacer "el máximo posible" en materia de ajustes y reformas para cargarse de razón a la hora de pedir ayuda a la UE.



En un encuentro con periodistas españoles, el vicepresidente de la Comisión ha recordado que el tercero de los acuerdos aprobados en el Consejo Europeo -además de la recapitalización directa de la banca y de que el préstamo a España no tuviera carácter preferente- es ·que había que seguir adoptando medidas y seguir haciendo todo lo que se pudiese hacer para rebajar las tensiones financieras en los mercados de deuda". "Parece que esta tercera parte necesita ser aplicada", ha subrayado Almunia.

Según el acuerdo de la cumbre, ello exigiría que España e Italia pidan formalmente que el fondo de rescate compre deuda. Como contrapartida, no se les impondrían nuevas condiciones de política económica pero los dos países sí estarían obligados a cumplir, con un calendario preciso, las recomendaciones que ya ha realizado Bruselas.



El vicepresidente de la Comisión ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy pida directamente al Banco Central Europeo que intervenga en el mercado. "Los políticos debemos respetar lo que los políticos dimos al Banco Central Europeo que es el estatuto de independencia. Y si los máximos líderes de los países de la zona euro han adoptado un acuerdo, son ellos los que tienen que llevarlo a la práctica", ha señalado en referencia al pacto para que sea el fondo de rescate el que compre deuda. "Yo creo que no", ha respondido el vicepresidente de la Comisión al ser preguntado por si España debería pedir un rescate total para financiarse en mejores condiciones.

"La economía española tiene condiciones como para salir adelante con medidas como las incluidas en este memorándum de entendimiento, con medidas que ya se han adoptado y con medidas que en su caso habrá que seguir adoptando porque los desafíos que tenemos planteados son desafíos muy importantes y no se puede decir: ya he acabado mi tarea", ha destacado Almunia. "La tarea, hasta que no tengamos una economía creciendo y creando empleo, la tarea no se para", ha dicho el vicepresidente de la Comisión. Se refería así a las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno que aseguran que España ya ha hecho todo lo que está en sus manos y que ahora es la UE la que debe actuar. "La tarea necesita que cada país, en nuestro caso nuestro país, haga reformas, tome decisiones, siga avanzando y sólo así se carga de razón para pedir a los demás, al conjunto de la UE y en particular a la zona euro que complemente nuestra tarea. La tarea necesita ser complementada pero no se podrá complementar si quien necesita ese complemento no está haciendo el máximo posible", ha apuntado.