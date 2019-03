Los afectados de L'Aldea empiezan a operar con sus ahorros

Los afectados por la falta de liquidez de la Sección de Crédito de la Cooperativa de L'Aldea han empezado a recuperar a lo largo de esta mañana parte de sus ahorros, que hace casi un mes quedaron bloqueados.

El punto de atención se ha ubicado en la única oficina de La Caixa que hay en L'Aldea, donde se ha establecido un operativo especial para que los impositores de la Sección de Crédito de la cooperativa pudieran retirar hasta 1.000 euros y la mitad de sus ahorros de las cuentas a la vista.

Los afectados por la crisis de liquidez de la cooperativa han podido comenzar a retirar hoy su dinero gracias a un plan que es fruto de un acuerdo que han firmado la Generalitat de Cataluña, que es quien abona el dinero; La Caixa, que instrumenta el pago; y la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña.

Alrededor de las seis de la mañana, una treintena de personas ya hacían cola para poder obtener parte de sus ahorros que, hasta ahora, habían sido gestionados por la Sección de Crédito de la Cooperativa de L'Aldea.

Hacia las 08.30 horas, la oficina bancaria ha abierto sus puertas y, de forma ordenada, las personas han ido accediendo a su interior. La responsable de comunicación de La Caixa en Tarragona, Núria Velasco, ha asegurado a primera hora del día que el operativo estaba funcionando "con mucha agilidad".

Con el DNI como único documento acreditativo, los afectados han podido retirar su dinero, para ello, La Caixa les ha ofrecido la posibilidad de abrir una nueva libreta en esta entidad o bien cobrar a través de un cheque nominal.

Uno de los afectados ha asegurado al salir de la oficina que no estarán completamente tranquilos hasta que no hayan cobrado todo el dinero que tenían depositado en la sección de crédito. "Ahora hemos cobrado una parte, pero no sabemos que pasará con el resto del dinero", ha asegurado Neus Bonfill.

"Hemos tenido la misma paciencia que los japoneses con la desgracia de Fukushima" afirmaba otra de las afectadas. También ha habido palabras de esperanza de quiénes han esperado casi un mes para poder disponer de su dinero, que el pasado 1 de diciembre quedó bloqueado para sorpresa de los socios.

"Ahora ha pasado lo peor, espero que mi dinero, a partir de ahora, sea gestionado por una entidad financiera seria", comentaba otro vecino en el interior de la sucursal.

Muchas de las personas que han acudido a la sucursal de La Caixa esta mañana eran jornaleros extranjeros que han cobrado las nóminas de los últimos meses, que también habían quedado bloqueadas tras el colapso de la Sección de Crédito de la Cooperativa.