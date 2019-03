Los abogados de Bárcenas renuncian a su defensa por 'discrepancias profesionales'

El bufete del abogado Miguel Bajo, que representaba al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha renunciado a representarle tras comprobar la existencia de discrepancias de peso relacionadas con la estrategia frente a su imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha confirmado a Europa Press la defensa del exsenador.

La renuncia se ha producido sólo 12 días después de que el extesorero ingresara en prisión incondicional sin fianza en la causa que investiga su relación con la trama 'Gürtel', liderada por Francisco Correa. Los abogados Bajo y Trallero destacan, además, que "han perdido la confianza en su cliente" y que su relación adolece de importantes "divergencias".

Trallero, que ha representado a Bárcenas desde su imputación en 2009, ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 su escrito de renuncia. El letrado ha confirmado que antes de hacerla efectiva, mantuvo el pasado fin de semana una reunión con su hasta ahora representado en la cárcel de Soto del Real.

El hasta ahora abogado del extesorero del Partido Popular defendió la inocencia de su cliente tras su entrada en prisión y se quejó de que haya sido enviado a la cárcel por su patrimonio en dos bancos de Ginebra. "Lo que no se puede decir es que porque uno tenga 25, 30 ó 40 millones de euros en Suiza, esos 40 millones tienen un origen delictivo", declaró.

Lo que sí ha quedado hecho es el recurso contra la imposición por parte del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de una fianza de 43,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil de cara a su posible condena en el "caso Gürtel". Considera que, además de "perjudicial y lesiva" para sus intereses, carece de motivación y sus dimensiones son "totalmente desproporcionadas", superando con mucho los presupuestos exigidos por el Tribunal Constitucional.

Se reúne en prisión con el abogado del número dos de la trama Gürtel

Luis Bárcenas se ha reunido en prisión con el abogado Miguel Durán, defensor del número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, para tratar de diversos asuntos de la causa. A su salida de la cárcel madrileña de Soto del Real, el abogado Durán no ha querido revelar los asuntos que ha tratado con Bárcenas. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que asumiera su defensa, este letrado ha dicho que Bárcenas no le ha ofrecido la defensa y que además no podía asumirla.

Durán, que fue presidente de la ONCE y asumió hace unos meses la defensa de Crespo, ha asegurado que este martes se conocerá el abogado que representará al extesorero del PP, del que ha dicho que es un letrado "con una larga carrera judicial" y de "enorme solvencia", si bien no ha querido revelar su nombre. "Me considero un discípulo de esa persona, que tiene bastante más oficio que yo", ha agregado Durán.

El letrado del número dos de la trama ha explicado que Bárcenas le ha comunicado asuntos relativos al caso que no puede revelar porque son cuestiones que afectan a la estrategia de defensa de Crespo y del extesorero del PP. Durán ha añadido que ha encontrado a Bárcenas "bien pero muy disgustado", porque considera que el auto de prisión incondicional responde "a un deseo de limitar su capacidad de defensa". En este sentido, ha indicado que comparte la opinión del extesorero sobre el auto del juez Ruz que ha tachado de "excesivo y absolutamente desproporcionado" y ha agregado que espera que sea revocado ya que, en su opinión, no existe riesgo real de fuga.