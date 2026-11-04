España registra la tasa de paro más baja en octubre desde 2007 y supera los 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social

El número de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de octubre, ha subido en 43.128 personas en relación con el mes anterior (1,81%). Mientras que los afiliados a la Seguridad Social cierran el mes de octubre con una cifra que supera los 22,6 millones de ocupados. Supone el nivel más alto de los registros tras sumar 186.612 personas respecto al mes de septiembre.

El paro registrado se ha situado en 2.422.633. Por otra parte, respecto a octubre de 2025, el paro interanual ha descendido en 21.133 personas (0,86%).

El paro por sectores económicos

Con respecto al mes de septiembre, por sectores económicos, el paro registrado se incrementa en Servicios en 26.853 personas (1,58%), en Industria en 1.911 personas (1,06%), en Agricultura en 1.547 personas (2,21%) y apenas varía en Construcción con 102 personas (0,06%). El colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 12.715 personas (4,87%).

El desempleo por edad y sexo

También, el desempleo femenino aumenta en octubre en 22.700 mujeres (1,59%) en relación al mes de septiembre, situándose en 1.451.105. Se trata del nivel más bajo en este mes desde 2007.

Supone una caída del desempleo de 29.360 mujeres (-1,98%) respecto al mismo mes del año anterior.

El desempleo masculino se sitúa en 971.528 al ascender en 20.428 hombres (2,15%). Si lo comparamos con octubre de 2025, el paro masculino sube en 8.227 (0,85%). Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo asciende en el mes de octubre en 15.832 personas (8,37%) respecto al mes anterior y el total es de 204.973.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado en octubre de 2026 sube en las 17 comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña (8.174 personas), Comunidad Valenciana (6.716 personas) y Castilla y León (4.404 personas). El número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.491.069.

De ese total, 645.173 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 43,27% de todos los contratos.

La creación de puestos en el último años se ha acelerado hasta una tasa del 3,6%, lo que supone un incremento de 784.573 afiliados en comparación con el mismo mes de 2025. La afiliación extranjera supone el 16,4% del total de afiliados en España. Supone una cifra de 3,7 millones de trabajadores de otros países, 598.378 más respecto al año pasado.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes de este proceso es Colombia (27,6%), seguido de Venezuela (15,7%).

Afiliación por sectores de actividad

En cuanto a las actividades, donde más ha crecido la afiliación en el último año, destaca la Construcción (+7,3%). Seguido de Actividades Inmobiliarias (+5,8%), Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+5,3%) y Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (+5%).

En el caso del Régimen General de la Seguridad Social, la afiliación media ha presentado un crecimiento interanual del 3,8% (704.996). Este porcentaje se ha superado ampliamente en sectores como Construcción (8,4%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (+6,8%), Hostelería (+5,4%) y Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+5,2%), entre otras.

Las mujeres representan el 47% de los afiliados

El empleo de las mujeres ha superado los 10,7 millones de ocupadas este mes (10.712.135). Son 367.537 trabajadoras más que hace un año.

Las mujeres afiliadas representan el 47,4% del total. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo interanual del 3,6%. Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.912.029 afiliados, después de sumar 417.036 en el último año.

Ya son más de 3,5 millones de autónomos en España

La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos experimenta un aumento interanual del 2,3% y supera por primera vez en la serie los 3,5 millones de ocupados. Los mayores crecimientos se registran en: Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado (+16,1%), Telecomunicaciones, Programación Informática, Consultoría e Infraestructura Informática (+15%), Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (+9,1%) y Actividades Inmobiliarias (+8,8%).

En conjunto, el número de trabajadores autónomos asciende a 3.501.598, que son 79.163 más que hace un año.