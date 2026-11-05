PARO
Cuándo se cobra el paro en noviembre 2026: fechas de pago y entidades que lo adelantan
Si estás esperando a cobrar el paro en noviembre de 2026, te indicamos la fecha exacta en la que recibirás el pago.
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Si estás en situación de desempleo y estás cobrando el paro, seguramente te interesa saber qué día recibirás la prestación. El SEPE establece un calendario de pagos para que los interesados puedan saber en qué momento recibirán el importe en su cuenta bancaria para organizar sus gastos mes a mes. ¿Quieres saber qué día se cobra el paro en noviembre de 2026? ¡Apunta la fecha!
¿Qué día se cobra el paro en noviembre de 2026?
El SEPE realiza el pago de prestaciones por desempleo entre el día 10 y 15 de cada mes, siempre a mes vencido.
No obstante, las entidades bancarias adelantan los pagos a la primera semana del mes, de forma general, así facilitan el cobro a los beneficiarios.
Por tanto, es probable que la primera semana de noviembre de 2026 tengas a tu disposición tu prestación en la cuenta bancaria.
Este es el calendario orientativo del cobro del paro según cada entidad:
4 - 6 noviembre
- Santander
- Openbank
9 noviembre
- Unicaja
Desde el 10 noviembre
- Bankinter
- Banco Sabadell
- Abanca
- BBVA
- ING
- Caixabank
Estos son los requisitos para cobrar el paro
Para cobrar el paro mes a mes, debes cumplir con estos requisitos establecidos por el SEPE:
Estar afiliado a la Seguridad Social, habiendo aportado las cuotas dirigidas a la prestación por desempleo.
Comprometerse a buscar activamente un nuevo empleo (lo que se define como “compromiso de actividad”).
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- Cotizar, al menos, 360 días en los últimos 6 años.
- Que la causa de despido no sea imputable al trabajador.
- Inscribirse en el registro de demandante de empleo (INEM).
- No ser mayor de 65 años (es decir, no tener la edad de jubilación).
- No percibir una retribución económica por un trabajo que se realice por cuenta propia o ajena.
Si estás en alguna de estas situaciones, el subsidio por desempleo puedes solicitarlo en los 15 días siguientes a que ocurra el despido.
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