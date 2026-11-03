Qué días festivos hay en noviembre 2026

El penúltimo mes del año suele estar marcado en rojo por una de las fechas con mayor arraigo en la tradición española. Sin embargo, al consultar el calendario de festivos en noviembre de 2026, la disposición de los días este año presenta una particularidad clave que altera las jornadas laborales y el ritmo escolar en gran parte del país.

El tradicional Día de Todos los Santos, fijado en el 1 de noviembre, no coincide este año con una jornada laborable habitual. Por esta razón, el calendario laboral y festivo depende directamente de las decisiones adoptadas por cada comunidad autónoma. A continuación, desglosamos qué ocurre con el festivo nacional, qué regiones lo han trasladado al lunes 2 de noviembre y qué fiestas locales destacan en la agenda de este mes.

El 1 de noviembre cae en domingo: ¿qué dice la ley?

La normativa estatal establecida por el Estatuto de los Trabajadores califica el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, como un festivo nacional de carácter retribuido y no recuperable. No obstante, en el año 2026 esta fecha tan señalada coincide plenamente en domingo.

Cuando un festivo nacional de estas características cae en domingo, la legislación otorga a los distintos gobiernos regionales la facultad de trasladar el descanso al lunes inmediatamente posterior (el 2 de noviembre) o bien sustituir la jornada por otra fiesta con mayor arraigo en su ámbito autonómico.

Esta flexibilidad organizativa hace que la existencia o no de un puente de tres días varíe según la comunidad en la que se resida o trabaje.

Comunidades que trasladan el festivo al lunes 2 de noviembre

Para no perder este día de descanso anual, la gran mayoría de las autonomías han optado por fijar el lunes 2 de noviembre como día inhábil a efectos laborales.

De esta forma, millones de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un puente de tres días consecutivos (sábado 31 de octubre, domingo 1 de noviembre y lunes 2 de noviembre).

Entre las comunidades autónomas que han aprobado el traslado del descanso al lunes se encuentran Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por el contrario, en aquellos territorios que han preferido mantener el festivo en su fecha dominical sin desplazamiento, el lunes 2 de noviembre será una jornada laborable con total normalidad.

Festivos locales y municipales durante el mes de noviembre 2026

Al margen del festivo estatal, el calendario de noviembre cuenta con importantes citas locales fijadas por diversos ayuntamientos.

La más destacada tiene lugar en la ciudad de Madrid, que celebra el 9 de noviembre la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital.

En 2026, el 9 de noviembre coincide en lunes, lo que brinda a los madrileños un segundo fin de semana prolongado de tres días en el mismo mes. Asimismo, otras localidades del mapa nacional celebran a sus patrones a lo largo del mes, como ocurre en Pamplona con la festividad de San Saturnino el 29 de noviembre, sumando jornadas de descanso localizadas a la rutina otoñal.

Calendario escolar y preparación del puente de diciembre

En el ámbito educativo, los centros escolares adaptan sus jornadas según lo establecido por las consejerías de Educación regionales.

En las comunidades donde el lunes 2 de noviembre es festivo, los colegios e institutos han permanecido cerrados.

Además, algunas localidades aprovechan esta semana para colocar días de libre disposición escolar para completar el descanso en las aulas.

Por último, el mes de noviembre actúa como la auténtica antesala del esperado puente de diciembre (Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción).

Organizar las jornadas libres de noviembre resulta clave para afrontar con energía el tramo final del otoño antes de la llegada de las vacaciones navideñas.