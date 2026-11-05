Yolanda Díaz plantea subir el salario mínimo un 5,3% en 2027, por encima de la recomendación de sus expertos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, ha propuesto subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas. La cifra supera la recomendación del comité de expertos que asesora al Gobierno, que apenas un día antes había planteado un incremento del 4,9%, hasta los 1.281 euros. Sin embargo, la propuesta se queda por debajo del 7% exigido por los sindicatos CCOO y UGT.

La subida, recogida en un borrador de real decreto sometido a audiencia pública, supondría 65 euros más al mes respecto a los 1.221 euros actuales, hasta alcanzar los 18.004 euros anuales. Trabajo ha fijado el 16 de noviembre como fecha límite para presentar alegaciones y pretende aprobar el incremento antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque también podría hacerlo posteriormente. El Gobierno no está obligado a alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios, sino únicamente a consultarles.

El nuevo SMI entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y establecería una retribución mínima de 42,87 euros diarios. Los trabajadores cuyos salarios anuales ya superen los 18.004 euros no tendrán derecho automáticamente a un incremento, mientras que aquellos que cobren por debajo de esa cantidad deberán alcanzar el nuevo mínimo. El borrador también fija 60,88 euros por jornada para determinados contratos temporales de hasta 120 días y 10,06 euros por hora para las empleadas de hogar que trabajen en régimen externo.

Los sindicatos consideran insuficiente la propuesta

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha valorado como "relevante" el incremento propuesto por Trabajo, aunque considera que "se queda corta" frente a la reivindicación sindical del 7%. Además, ha reclamado aclaraciones sobre el tratamiento fiscal del nuevo salario mínimo y la compensación y absorción de los complementos salariales, cuestiones que pueden influir en la aplicación efectiva de la subida.

El Ministerio defiende que su propuesta busca garantizar una remuneración suficiente y mantener el SMI en torno al 60% del salario medio, conforme a los objetivos de la Carta Social Europea. La decisión definitiva queda pendiente de la tramitación del real decreto, en plena campaña de las elecciones generales.