La oferta de pisos en alquiler cae un 20% en un mes tras los decretos de vivienda

Encontrar un piso de alquiler en España se complica. La oferta de viviendas anunciadas se ha reducido un 20% en apenas un mes, lo que supone la desaparición de 26.531 anuncios, según los datos de Idealista. Una caída que coincide con la aprobación de los decretos de vivienda y que ha aumentado la preocupación entre propietarios e inmobiliarias.

El mercado del alquiler ya contaba con una oferta limitada, pero ahora son muchos los propietarios que prefieren esperar antes de anunciar sus viviendas. La incertidumbre sobre las medidas de vivienda y las próximas elecciones generales del 29 de noviembre está influyendo en algunas de estas decisiones.

Madrid pierde más de mil anuncios de alquiler en un mes

La reducción de la oferta se refleja en ciudades como Madrid. En apenas un mes, los anuncios de pisos en alquiler han pasado de 9.500 a poco más de 8.000, según las cifras facilitadas. La situación también afecta al País Vasco. En Bilbao, San Sebastián y Vitoria, las tres capitales vascas, el descenso de las viviendas anunciadas supera la media nacional.

Desde el sector inmobiliario señalan que algunos propietarios han solicitado retirar sus inmuebles del mercado ante la inseguridad que perciben con las medidas de vivienda. Otros, en cambio, han decidido esperar a conocer el resultado de las elecciones generales antes de tomar una decisión.

Es el caso de Katy, que lleva alquilando su piso desde 2016. Actualmente tiene un inquilino y asegura que eso le da tranquilidad. Sin embargo, reconoce que actuaría de otra manera si tuviera que buscar uno nuevo. "Lo retiraría del mercado hasta que no haya una ley que proteja al propietario", afirma. Katy también comprende a quienes tienen una vivienda y no se atreven a ponerla en alquiler.