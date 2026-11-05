Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Trenes

CCOO extiende las huelgas de Adif y Renfe del día 17 de noviembre a Ouigo e Iryo

Los paros estaban previstos para mañana viernes y para el próximo día 9 de noviembre.

Un tren de Ouigo

Un tren de Ouigo Flickr

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Comisiones Obreras (CCOO) ha extendido las huelgas acordadas en Adif y Renfe del martes 17 de noviembre a los operadores Iryo y Ouigo con el objetivo de reclamar una mayor seguridad en la red ferroviaria española. Los convocantes de esta huelga serán el comité de empresa de Adif, el Sindicato Ferroviario, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y el de Renfe, así como las secciones sindicales de CCOO del resto de los operadores.

El comité de empresa del gestor ferroviario Adif ya acordó este martes una huelga para el próximo 17 de noviembre. Este parón irá acompañado de una concentración frente al Congreso el próximo lunes 16 de noviembre, mientras que el miércoles 18 se producirá una nueva reunión del comité de empresa de Adif para analizar la evolución de la situación y valorar nuevas acciones, explicó el martes el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF).

Desconvocada la huelga en Ouigo para el viernes

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) desconvoca la huelga en Ouigo que tenía prevista para este viernes y para los días 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre de este año.

Tal y como señala la compañía ferroviaria en una publicación en la red social X, "los trenes para estas cuatro jornadas circularán con normalidad, conforme a la programación prevista".

La convocatoria de huelga de Semaf contemplaba paros de 24 horas los pasados días 30 de octubre y 2 de noviembre, así como paros parciales los próximos 6 y 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre de 2026.

El sindicato denunciaba jornadas excesivas y el abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extraordinarias. Asimismo, criticaba que la empresa impusiera obstáculos para disfrutar de las vacaciones, obligase a realizar pernoctaciones prolongadas fuera del domicilio y no computase como tiempo de trabajo las labores previas y posteriores a cada servicio.

Por su parte, Ouigo defendía que cumplía íntegramente el convenio colectivo vigente y la legislación en materia de salud laboral y decía mantener su intención de dialogar sobre las diferencias interpretativas del convenio colectivo de trabajo, firmado en 2024.

Por otra parte, representantes de Semaf se han reunido este jueves por la tarde con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En el encuentro, agendado a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Cuerpo ha estado acompañado por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Este es el primer encuentro con las organizaciones sindicales del vicepresidente, que empieza con Semaf por ser este "uno de los actores relevantes en estos momentos", señalan fuentes del Ministerio de Transportes.

Por su parte, desde Semaf han asegurado que escucharían lo que Cuerpo quisiera transmitirles y, a su vez, aprovecharían para comentarle los motivos de la huelga que han convocado en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre.

La oferta de pisos en alquiler cae un 20% en un mes tras los decretos de vivienda

Cartel de alquiler de vivienda

Publicidad

Economía

Un tren de Ouigo

CCOO extiende las huelgas de Adif y Renfe del día 17 de noviembre a Ouigo e Iryo

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz plantea subir el salario mínimo un 5,3% en 2027, por encima de la recomendación de sus expertos

Cartel de alquiler de vivienda

La oferta de pisos en alquiler cae un 20% en un mes tras los decretos de vivienda

Cuándo se cobra el paro en octubre 2026
PARO

Cuándo se cobra el paro en noviembre 2026: fechas de pago y entidades que lo adelantan

Carlos Cuerpo
Carlos Cuerpo

La reunión de Cuerpo con los sindicatos termina sin un acuerdo que permita desconvocar los paros

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña
ADIF

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta ante Carlos Cuerpo su renuncia

Luis Pedro Marco de la Peña deja su cargo después de reunirse con el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo. Su salida se produce un día después de la renuncia de Puente, tras el accidente ferroviario que ha dejado 69 muertos en Toledo.

Tasa de paro
DATOS ECONÓMICOS

España registra la tasa de paro más baja en octubre desde 2007 y supera los 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social

La afiliación a la Seguridad Social sube a 186.612 personas en el mes de octubre. Esta cifra supone el mayor incremento en un mes de octubre de la serie. El paro registrado aumentó en 43.128 personas respecto al mes anterior.

Una mujer en un supermercado

Esto es lo que más se roba en los supermercados de España

Días festivos en noviembre

Qué días festivos hay en noviembre 2026

Ayudas de hasta 72.000 euros por fallecido en el accidente de trenes en Urda y todas las medidas aprobadas hoy y anunciadas por Óscar Puente

Ayudas de hasta 72.000 euros por fallecido en el accidente de trenes en Urda y todas las medidas aprobadas hoy y anunciadas por Óscar Puente

Publicidad