CCOO extiende las huelgas de Adif y Renfe del día 17 de noviembre a Ouigo e Iryo

Comisiones Obreras (CCOO) ha extendido las huelgas acordadas en Adif y Renfe del martes 17 de noviembre a los operadores Iryo y Ouigo con el objetivo de reclamar una mayor seguridad en la red ferroviaria española. Los convocantes de esta huelga serán el comité de empresa de Adif, el Sindicato Ferroviario, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y el de Renfe, así como las secciones sindicales de CCOO del resto de los operadores.

El comité de empresa del gestor ferroviario Adif ya acordó este martes una huelga para el próximo 17 de noviembre. Este parón irá acompañado de una concentración frente al Congreso el próximo lunes 16 de noviembre, mientras que el miércoles 18 se producirá una nueva reunión del comité de empresa de Adif para analizar la evolución de la situación y valorar nuevas acciones, explicó el martes el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF).

Desconvocada la huelga en Ouigo para el viernes

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) desconvoca la huelga en Ouigo que tenía prevista para este viernes y para los días 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre de este año.

Tal y como señala la compañía ferroviaria en una publicación en la red social X, "los trenes para estas cuatro jornadas circularán con normalidad, conforme a la programación prevista".

La convocatoria de huelga de Semaf contemplaba paros de 24 horas los pasados días 30 de octubre y 2 de noviembre, así como paros parciales los próximos 6 y 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre de 2026.

El sindicato denunciaba jornadas excesivas y el abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extraordinarias. Asimismo, criticaba que la empresa impusiera obstáculos para disfrutar de las vacaciones, obligase a realizar pernoctaciones prolongadas fuera del domicilio y no computase como tiempo de trabajo las labores previas y posteriores a cada servicio.

Por su parte, Ouigo defendía que cumplía íntegramente el convenio colectivo vigente y la legislación en materia de salud laboral y decía mantener su intención de dialogar sobre las diferencias interpretativas del convenio colectivo de trabajo, firmado en 2024.

Por otra parte, representantes de Semaf se han reunido este jueves por la tarde con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En el encuentro, agendado a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Cuerpo ha estado acompañado por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Este es el primer encuentro con las organizaciones sindicales del vicepresidente, que empieza con Semaf por ser este "uno de los actores relevantes en estos momentos", señalan fuentes del Ministerio de Transportes.

Por su parte, desde Semaf han asegurado que escucharían lo que Cuerpo quisiera transmitirles y, a su vez, aprovecharían para comentarle los motivos de la huelga que han convocado en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre.