Paco Lagares, abogado de las víctimas: "Hace falta un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria"

Nueve días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se ha saldado con 69 víctimas mortales, la actualidad sigue marcada por las consecuencias de la tragedia y por las labores de atención a los afectados. Hasta el momento, 66 de los 69 fallecidos han sido entregados ya a sus familiares, mientras que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha dado por finalizados los trabajos de identificación. Del total de víctimas mortales, 54 eran de nacionalidad española y 15 ciudadanos extranjeros.

En este contexto, Paco Lagares, abogado en Alberto López Asesores y representante de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha valorado en Antena 3 Noticias la situación de sus representados tras el nuevo siniestro, que ha provocado que muchos de ellos vuelvan a enfrentarse al recuerdo de lo sucedido.

"Han vuelto a revivir aquellas escenas de Adamuz"

"Lógicamente, el accidente de Urda les ha vuelto a traer a la memoria aquel momento. Están mal y muchos de ellos han vuelto a revivir aquellas escenas", ha explicado Lagares, quien reconoce el impacto emocional que ha tenido esta nueva tragedia sobre las personas a las que representa.

El abogado también se ha referido a la preocupación existente en torno a la investigación del accidente, especialmente por las dificultades relacionadas con la localización de la caja negra del Alvia y las novedades sobre el deterioro posterior de las vías en el lugar del siniestro.

"Es algo muy lento"

En este sentido, considera que la investigación continúa avanzando, aunque advierte de que se trata de un proceso lento y complejo. "Yo creo que sí se avanza, solo que es algo muy lento. Cada vez que aparece un problema de este tipo, como ahora que no aparece la caja negra, eso conlleva nuevas investigaciones", ha señalado.

Más allá de las investigaciones y de la atención a las víctimas, Lagares pone el foco en la necesidad de reforzar la seguridad del sistema ferroviario, y reclama un compromiso político e institucional que permita evitar que tragedias de estas características vuelvan a repetirse.

En este sentido, el abogado defiende la "necesidad de alcanzar un pacto de Estado" por la seguridad ferroviaria, que permita situar la protección de los viajeros y la prevención de accidentes por encima de cualquier diferencia política.

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