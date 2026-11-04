El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta ante Carlos Cuerpo su renuncia

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha sido cesado este miércoles de sus cargos tras mantener una reunión con el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo. La decisión llega apenas un día después de que Óscar Puente anunciara su dimisión al frente del Ministerio.

El cese se produce cuando se cumple una semana de la tragedia ferroviaria, que ha dejado 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. Mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del accidente, los vagones ya han sido retirados de las vías.

Carlos Cuerpo asume el Ministerio de Transportes

El nuevo ministro, Carlos Cuerpo, ha convocado este miércoles por la tarde una reunión con el presidente de Adif y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Tras el encuentro, se ha conocido la salida de Marco de la Peña. Cuerpo asume la cartera de Transportes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su nombramiento en una comparecencia institucional.

El relevo llega tras la dimisión de Óscar Puente, que comunicó su decisión durante su intervención en la Comisión Permanente. El exministro explicó que había decidido abandonar el cargo el mismo día del accidente de Urda y que informó a Sánchez minutos antes de hacerlo público.

"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad", afirmó Puente, que justificó su salida por una cuestión de "dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas".

Además, anunció que no encabezará la candidatura del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.